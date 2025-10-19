Andrea Valdiri expuso lo que le dijo a Yina Calderón en el ‘ring’ de Stream Fighters 4; nadie lo notó

En la noche del sábado, 18 de octubre de 2025, se llevó a cabo uno de los eventos digitales más importantes del año. Se trató de Stream Fighters 4, un encuentro deportivo en el que algunas de las personalidades más relevantes de las redes sociales se subieron al ring de boxeo apara enfrentar a sus oponentes.

Uno de los momentos más esperados fue la pelea de Yina Calderón contra Andrea Valdiri, pues desde hace varios años vienen enfrentando fuertes problemas y diferencias, los cuales han generado polémica entre sus seguidores.

Andrea Valdiri rompió el silencio tras derrotar a Yina Calderón en Stream Fighters 4. | Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Captura de pantalla redes sociales

Sin embargo, a pocos segundos de haber entrado al área de combate, la exparticipante de La casa de los famosos se dio por vencida y manifestó que no tenía deseos de continuar en la competencia.

En entrevista para The Corner TV, Andrea Valdiri habló de su experiencia en Stream Fighters 4 y reveló detalles de la conversación que tuvo con Yina Calderón en la zona de enfrentamiento.

“Tres golpecitos, cuatro en una costilla y quedó lista. Ella le dijo al referee (árbitro) que no aguantaba más. Entonces, ahí fue cuando yo le dije: ‘Si quieres, yo te doy pasito, pero sigamos. No dejes que la gente se vaya emputad* porque hay personas que pagaron vuelos, pagaron una entrada aquí y muchas personas estuvieron conectadas, esto es una cosa en la que no se puede mamar gallo’”, afirmó frente a las cámaras.

Por otro lado, le habría recordado la importancia de cumplirle al público, que llevaba varios meses esperando para conocer los resultados del duelo.

“Si tú tenías un contrato, dale hasta el final, que demuestres que estás parada en la raya, pero entonces, te pones a amenazar, tienes la lengua así de larga en redes sociales, diciendo que eres la más y te la pasas hablando mierd* de todo el mundo. La muñequera que yo le metí no se va a comparar con las cachetadas que le va a dar la vida y el que está arriba es el que le va a hacer pagar”, mencionó.

En medio de la conversación, el entrevistador manifestó que muchas personas en redes sociales estaban especulando que Yina Calderón asistió al estadio únicamente por cumplir con el contrato pactado, pues de no ser así, tendría que pagar una millonaria multa a Westcol y Stream Fighters.

“Es que tú por números no te puedes meter en todas las vacas locas, tienes que ser responsable. Si tú sabes que nunca en tu vida has hecho deporte o ejercicio, no te metas en esta vaina”, manifestó Andrea Valdiri.

Finalmente, presumió su figura después de varios meses de entrenamiento y preparación para la confrontación en el cuadrilátero.

“Estoy divina, estoy flaca. Bajé ocho kilos en una semana, ¿sabes qué es eso, loco?”, afirmó en medio de risas.