El evento de boxeo entre creadores de contenido, Stream Fighters, desató una ola de reacciones en redes sociales tras el desarrollo de su cuarta edición la noche del sábado, 18 de octubre, en Coliseo MedPlus de Bogotá.

En esta nueva etapa del concurso Karina García y Karely Ruiz fueron las protagonistas de uno de los combates más esperados de la jornada. Fue así como, después de varios meses de entrenamiento, ambas se lucieron con un épico duelo en el que terminó llevándose la victoria la mexicana.

A pesar de eso, la influencer paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se refirió a su participación en Stream Fighters 4 con un mensaje que, según varios usuarios en redes sociales, incluiría una indirecta dirigida a Yina Calderón, quien desistió de su enfrentamiento con Andrea Valdiri a último momento.

“Peleé con el corazón, llevé mi cuerpo y mi mente al límite, no me rendí y eso me hace sentir orgullosa. Gracias”, escribió la creadora de contenido por medio de X.

Su publicación generó varias reacciones en cuestión de segundos por parte de usuarios que aplaudieron su valentía y determinación, pese a que tuvo que recibir oxígeno tras perder su pelea contra Karely Ruíz.

“Estoy demasiado orgullosa de vos Kari, apenas pisaste ese ring ya te convertiste en ganadora👑 le tapaste la boca a muchos que te subestimaron y demostraste tu valentía, fuerza y lo guerrera que sos”; “Nos dijeron que ella no iba a aguantar 1 solo round y los aguanto los 3! Imparable ✨”; “Eres y serás siempre una mujer valiente. Gracias por no rendirte, gracias por dejar muchas cosas atrás y dedicarte solo a entrenar, escribieron algunos internautas.

Pelie con el corazón, llevé mi cuerpo y mi mente al límite, no me rendí y eso me hace sentir orgullosa 🙏🏻 Gracias. — Karina Garcia (@karinagarciaof) October 19, 2025

Por otro lado, hubo quienes recordaron la reacción de Yina Calderón 20 segundos después de iniciar su pelea con Valdiri, pues la empresaria de fajas eligió retirarse ante los primeros golpes que recibió de la barranquillera.

“Yina Calderón es una cobarde... Por lo menos Karina peleó hasta el final, por eso te admiramos”, comentó un usuario.

Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz

Como era de esperarse, una de las primeras personas en celebrar el triunfo de Karely Ruiz en Stream Fighters 4 fue Laura González, quien también participó en La casa de los famosos Colombia y acusó a Karina García de dañar su matrimonio.