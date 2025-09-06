Exesposa de Mauro Urquijo reveló cómo fue encontrarlo con otra persona en la cama. ¿Fue un hombre?

En el año 2013, la separación de la pareja de actores Mauro Urquijo y Adriana López fue una noticia que causó impacto entre los amantes de las telenovelas y el mundo del entretenimiento, debido a un caso de infidelidad.

Debido a la situación que estaban viviendo, la artista tomó la decisión de irse a vivir a México y mantenerse alejada de la polémica, especialmente con el fin de cuidar a sus hijos y evitar que se vieran afectados.

Más de una década después, Adriana López rompió el silencio y, en entrevista con La Red del Canal Caracol, habló por primera vez de su divorcio y expuso la forma en la que descubrió el engaño.

“Me callé durante todos estos años para proteger la parte emocional y el desarrollo mental y afectivo de mis hijos. Me acaban de regresar al año 2013. Un día me fui a hacer el súper [mercado], se me quedó la tarjeta de crédito, me regresé por ella porque uno no la lleva todo el tiempo y encontré a Mauro en mi habitación con otra persona y pues quedé en shock”.

La mujer reveló que al observar lo que estaba ocurriendo con el padre de sus hijos y una persona conocida, supo que era el momento de hacer el cierre definitivo de lo que fue su matrimonio.

“Bajé al estudio y lo que alcancé a decir fue ‘todavía somos amigos, ¿por qué no te vas de casa? Podemos aún hablar’, y hasta ahí. Eso fue lo que sucedió, él sabe bien con quién, que fue lo más impactante para mí (…) No era alguien cercano, era alguien que conocíamos todos y que fue muy amable con mis hijos en algún momento y siempre lo agradeceré, pero había mucho que digerir”, dijo frente a las cámaras del programa de entretenimiento.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la entrevista es que Adriana no quiso revelar si la persona con la que su esposo estaba involucrada era un hombre, por lo que las especulaciones al respecto no se hicieron esperar en internet.

Adriana López compartió teorías del distanciamiento de sus hijos de Mauro Urquijo

En medio de la conversación, Adriana se defendió ante las acusaciones en las que su expareja afirma que ella también habría sido infiel y habría salido con varios hombres, algunas semanas después de lo ocurrido.

“No solo afecta mi buen nombre, afecta la tranquilidad de mis hijos, uno de ellos es menor de edad aún y al otro también le duele que hablen mal de su madre. Ellos no entienden cómo su papá y su abuela, después de 12 años, vienen a hacer toda una labor de desprestigio, ¿para qué?”.

Por otro lado, la actriz reveló que Mauro Urquijo no suele tener comunicación con sus hijos y compartió sus teorías al respecto, diciendo que, muy posiblemente, el actor querría buscar beneficio económico de su hijo Lucas, quien está brillando en el campo de la actuación y suma más de tres millones de seguidores en sus redes sociales.