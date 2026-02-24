Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

Gianluca Presitanni está suspendido y no podrá jugar el partido de vuelta contra Real Madrid, sin embargo, viajó con el resto de la delegación como acto de protesta ante la decisión de la UEFA.

Al futbolista argentino lo acusan de lanzar insultos racistas contra Vinícius en el duelo de ida, luego de que el brasileño marcara un golazo al ángulo del arco defendido por Anatoli Trubin.

Prestianni niega que se haya dirigido en esos términos a su rival, pero la UEFA continúa haciendo investigaciones ante la gravedad del caso que le dio la vuelta al mundo el martes pasado.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Benfica llegaron esta mañana a Madrid, en medio de las tensiones por el partido de vuelta que se disputará este miércoles a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Gianluca Prestianni, jugador argentino de Benfica. Foto: Brazil Photo Press via AFP

Así recibieron a Prestianni

Gianluca Prestianni se robó la atención de los hinchas que llegaron hasta el hotel, aunque no fue un ambiente hostil como había prometido la afición del Real Madrid.

En un video grabado por El Chiringuito se ve el momento exacto en el que Prestianni baja del bus y entra en silencio acompañado por miembros del staff. Unos segundos antes pasó por la misma puerta el colombiano Richard Ríos, que apunta a ser titular en el esquema de José Mourinho.

Lo único que se escuchó en ese instante fue a un aficionado gritando “¡fuera!" al ver al jugador argentino llegando a Madrid, después de lo sucedido en Lisboa.

Benfica apeló la suspensión provisional contra Prestianni, pero difícilmente podrá cambiar la decisión de la UEFA. En este momento no se conoce si el argentino hará presencia en uno de los palcos del Santiago Bernabéu o verá el partido desde el hotel de concentración.

Cabe recordar que Mourinho tampoco podrá dirigir desde la línea, pues salió expulsado por reclamar una patada de Vinícius contra Ríos en el segundo tiempo de la ida.

Mourinho no dará declaraciones

Quizás para rebajar un poco la tensión y no poner a Mourinho en el ojo del huracán, el Benfica anunció este lunes que será su adjunto, Joao Tralhao, quien dé el martes la conferencia de prensa previa al partido.

“No se ha probado nada. Prestianni no es racista, de lo contrario ya no sería jugador del Benfica”, lanzó en el aeropuerto el presidente del club portugués, Rui Costa.

Más allá de los factores extradeportivos, Real Madrid y Benfica son dos equipos con cuentas pendientes y que se tienen ganas. Será su tercer enfrentamiento en menos de un mes, después del duelo en la última fecha de la fase liga que cayó de lado luso (4-2), y de la ida del playoff con venganza madridista (1-0).

Ambos clubes protagonizaron la final de la Copa de Europa, antecesora de la Champions, en 1962, con victoria para Benfica, que sin embargo han fracasado en sus cinco últimas eliminatorias contra equipos españoles.