Deportes

Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

Aunque está suspendido de manera provisional, el futbolista argentino viajó con el resto de la delegación de Benfica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

24 de febrero de 2026, 8:30 a. m.
Gianluca Prestianni es acusado de insultos racistas contra Vinícius Jr
Gianluca Prestianni es acusado de insultos racistas contra Vinícius Jr Foto: Captura A Bola // Captura El Chiringuito

Gianluca Presitanni está suspendido y no podrá jugar el partido de vuelta contra Real Madrid, sin embargo, viajó con el resto de la delegación como acto de protesta ante la decisión de la UEFA.

Al futbolista argentino lo acusan de lanzar insultos racistas contra Vinícius en el duelo de ida, luego de que el brasileño marcara un golazo al ángulo del arco defendido por Anatoli Trubin.

Real Madrid vs. Benfica: canal y hora para ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

Prestianni niega que se haya dirigido en esos términos a su rival, pero la UEFA continúa haciendo investigaciones ante la gravedad del caso que le dio la vuelta al mundo el martes pasado.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Benfica llegaron esta mañana a Madrid, en medio de las tensiones por el partido de vuelta que se disputará este miércoles a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Deportes

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Deportes

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Deportes

Reinaldo Rueda volvió a Colombia: cámara lo delató en partido que nadie esperaba

Deportes

Arde fichaje del nuevo delantero en América de Cali: directiva se divide por el elegido

Deportes

Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

Deportes

Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso: estalla el escándalo a cuatro meses del Mundial 2026

Deportes

James Rodríguez vería la llegada de una superestrella a la MLS: campeón del mundo con Francia

Deportes

Así reaccionó Benfica tras la sanción contra Gianluca Prestianni: tajante respuesta a la UEFA

Deportes

Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

Deportes

Supuesto insulto de Prestianni a Vinicius podría cambiar para siempre el fútbol: Fifa estudia drástica decisión

Gianluca Prestianni of SL Benfica in action during UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs 1st leg between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal. 17/02/2026 (Photo by Bruno de Carvalho / Brazil Photo Press via AFP)
Gianluca Prestianni, jugador argentino de Benfica. Foto: Brazil Photo Press via AFP

Así recibieron a Prestianni

Gianluca Prestianni se robó la atención de los hinchas que llegaron hasta el hotel, aunque no fue un ambiente hostil como había prometido la afición del Real Madrid.

En un video grabado por El Chiringuito se ve el momento exacto en el que Prestianni baja del bus y entra en silencio acompañado por miembros del staff. Unos segundos antes pasó por la misma puerta el colombiano Richard Ríos, que apunta a ser titular en el esquema de José Mourinho.

Lo único que se escuchó en ese instante fue a un aficionado gritando “¡fuera!" al ver al jugador argentino llegando a Madrid, después de lo sucedido en Lisboa.

Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso: estalla el escándalo a cuatro meses del Mundial 2026

Benfica apeló la suspensión provisional contra Prestianni, pero difícilmente podrá cambiar la decisión de la UEFA. En este momento no se conoce si el argentino hará presencia en uno de los palcos del Santiago Bernabéu o verá el partido desde el hotel de concentración.

Cabe recordar que Mourinho tampoco podrá dirigir desde la línea, pues salió expulsado por reclamar una patada de Vinícius contra Ríos en el segundo tiempo de la ida.

Mourinho no dará declaraciones

Quizás para rebajar un poco la tensión y no poner a Mourinho en el ojo del huracán, el Benfica anunció este lunes que será su adjunto, Joao Tralhao, quien dé el martes la conferencia de prensa previa al partido.

“No se ha probado nada. Prestianni no es racista, de lo contrario ya no sería jugador del Benfica”, lanzó en el aeropuerto el presidente del club portugués, Rui Costa.

Más allá de los factores extradeportivos, Real Madrid y Benfica son dos equipos con cuentas pendientes y que se tienen ganas. Será su tercer enfrentamiento en menos de un mes, después del duelo en la última fecha de la fase liga que cayó de lado luso (4-2), y de la ida del playoff con venganza madridista (1-0).

Ambos clubes protagonizaron la final de la Copa de Europa, antecesora de la Champions, en 1962, con victoria para Benfica, que sin embargo han fracasado en sus cinco últimas eliminatorias contra equipos españoles.

Más de Deportes

Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Claudia Sheinbaum mantiene en firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano sin club ni selección a cargo actualmente

Reinaldo Rueda volvió a Colombia: cámara lo delató en partido que nadie esperaba

No existiría acuerdo entre los dirigentes de América de Cali para contratar un nuevo delantero

Arde fichaje del nuevo delantero en América de Cali: directiva se divide por el elegido

Ramón Jesurún, presidente de la FCF

Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 1: Achraf Hakimi #2 of Paris Saint-Germain looks on during the Ligue 1 McDonald's match between Paris Saint-Germain and OGC Nice at Parc des Princes on November 1, 2025 in Paris, France. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images)

Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso: estalla el escándalo a cuatro meses del Mundial 2026

A la MLS, donde juega James Rodríguez, llegaría otro refuerzo de peso.

James Rodríguez vería la llegada de una superestrella a la MLS: campeón del mundo con Francia

Luis Díaz, estelar en el Bayern Múnich de Vincent Kompany.

Bayern Múnich reconoce a Luis Díaz y conmueve con vieja fotografía de sus inicios: hay revuelo

Nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe fue campeón en Argentina con Miguel Ángel Russo.

El nuevo refuerzo de Santa Fe que fue campeón y figura con Miguel Ángel Russo: atacante argentino

Noticias Destacadas