Final de MasterChef Celebrity: este fue el fuerte reto que asustó a las finalistas: “No está fácil”

Después de 5 meses de preparación, retos y aprendizajes, se llevó a cabo la última prueba en MasterChef Celebrity 2025. En esta, Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Violeta Bergonizi y Carolina Sabino encendieron los fogones y pusieron manos a la obra para sorprender a los chefs con sus preparaciones finales.

“Se espera un relato y una historia del plato, en la que se vea todo el trabajo, queremos un menú espectacular”, dijo Nicolás de Zubiría frente a las cámaras del Canal RCN.

Antes de iniciar con el reto, cada una de las cocineras revivió sus momentos especiales dentro de la competencia y recibieron a sus familiares, seres queridos y excompañeros del programa, quienes estuvieron atentos a cada uno de sus movimientos y se mostraron orgullosos de verlas en esa fase de la competencia.

¿De qué se trató el último reto en MasterChef Celebrity 2025?

En este último reto, Alejandra, Valentina, Carolina y Violeta tuvieron que diseñar un menú de tres pasos, compuesto por entrada, plato fuerte y postre. Con estos, las finalistas demostraron todo lo que aprendieron en el transcurso de la competencia y dejaron ver el compromiso que les permitió avanzar a lo largo de las grabaciones del programa de cocina.

“Tres platos exactamente iguales para cada uno de nosotros (...) Yo me imagino que hoy si vamos a comer como en un restaurante con estrellas (...) Cocineras, se espera un menú que tenga un hilo conductor. Esa entrada, ese plato fuerte y ese postre deben relatar una historia, es menú debe tener un eje central”, aclararon los jurados.

Ante estas palabras, Valentina Taguado reaccionó con preocupación y dejó saber que estaba nerviosa por enfrentar el reto.

“Esto es una maratón y no está nada fácil, pero nada fácil”, dijo la locutora de radio.

¿Con cuánto tiempo contaron las cocineras para realizar sus platos?

Las participantes tuvieron 60 minutos para preparar toda su mise en place. Una vez finalizado ese tiempo, dispusieron de 30 minutos para entregar la entrada y 30 minutos después, debieron presentar los platos fuertes. Finalmente, en la última media hora entregaron el plato final de la temporada, el postre.