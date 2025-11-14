Violeta Bergonzi alertó sobre posible cirugía que tendría que enfrentar: “Causaría bastante dolor”

Violeta Bergonzi, expresentadora de producciones como Buen Día, Colombia, La Movida y una de las actuales participantes de MasterChef Celebrity, es una de las figuras que ha generado una mayor cantidad de comentarios por parte de los televidentes de la séptima temporada de programa de cocina.

Es por esto que miles de personas están atentas a cada una de sus actualizaciones en redes sociales con el fin de conocer detalles de su vida personal, su faceta de madre y sus opiniones con respecto a lo que viene ocurriendo en el reality gastronómico.

La presentadora se sinceró con respecto a una complicación que tuvo al recibir a su segundo hijo. | Foto: Instagram: @violetabergonzi

En medio de una reciente entrevista con el periodista Christian Castañeda para el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, Violeta habló de su estado de salud y reveló que tras dar a luz a su hijo Hernando tuvo complicaciones en cuanto a la cicatrización de la cesaría, por lo que muy posiblemente, tendrá que someterse a una operación para mejorar la apariencia del tejido cutáneo.

“Estamos esperando a ver cómo evolucionan varias cositas. Con mi segundo embarazo se salieron varias cosas de control. No conozco el nombre exacto, no lo tengo presente de lo que me resultó, pero cicatricé mal en mi segunda cesárea, entonces estamos esperando si toco operar”, afirmó.

Frente a las cámaras del show de variedad del Canal 1, la presentadora de televisión compartió a su público que este procedimiento podría llegar causarle un fuerte dolor físico, pues requiere una atención antes y después de llevarse a cabo.

“Eso sí podría llegar a causar bastante dolor, incomodidades y complicaciones, entonces estoy ahí en controles para ver si se puede evitar la cirugía o si toco operar, pero pues, ¿qué le vamos a hacer?“, dijo la comunicadora.

Como era de esperarse, una gran cantidad de usuarios en las redes sociales se pronunciaron al respecto y enviaron algunos mensajes de fortaleza a la presentadora.