Violeta Bergonzi recibió importante reconocimiento en el Congreso de la República; generó debate

Violeta Bergonzi, reconocida presentadora de televisión que ha pasado por distintas producciones como La Movida y Buen Día, Colombia, se ha ganado el corazón de millones de personas en redes sociales, pues se han identificado con su personalidad y forma de ver la vida, por lo que se mantienen atentos a cada una de las actualizaciones que realiza.

Fue en una reciente publicación que la actual participante de MasterChef Celebrity 2025 compartió su alegría luego de haber recibido un importante reconocimiento por parte de la Comunidad Internacional de Comunicaciones.

Recibió importante reconocimiento en las instalaciones del Congreso de la República. | Foto: Instagram: @violetabergonzi

“Gracias a @cinco5org por este reconocimiento del Congreso de la República. A lo largo de mi carrera siempre he buscado formas de contribuir a quienes más lo necesitan a través de mi profesión”, escribió en el post.

Reveló que para ella siempre ha sido importante servir a la comunidad y que las personas que la rodean puedan vivir con tranquilidad sin pasar ningún tipo de necesidad.

“Creo profundamente que no tiene sentido vivir sin servir a los demás. Vengo de una familia franciscana donde el servicio es nuestra bandera, y me siento muy orgullosa de ese legado”, manifestó.

Por otro lado, resaltó la importancia de los niños, personas de la tercera edad y mascotas que no cuentan con las condiciones óptimas para subsistir y la importancia de prestarle especial atención a estos casos.

“Los niños y niñas, los adultos mayores y los animales en situación de vulnerabilidad siempre han estado en mi corazón; tenderles la mano y ser voz de quienes no la tienen, es parte de mi propósito (...) Pongo mi granito de arena sin mostrar todo lo que hago, porque hay gestos que se viven mejor en silencio y con entrega. Pero sí me gusta compartir los resultados, porque pueden inspirar a otros a hacer lo mismo”, indicó la presentadora de televisión.

En la sección de los comentarios, sus fieles admiradores aprovecharon el espacio para felicitarla y llenarla de halagos con respecto a su trabajo por la sociedad y el galardón que recibió por su labor.

“Felicitaciones, Violeta”; “eres una gran persona”; “felicidades, mi Violeta, lo tienes bien merecido”; “mil bendiciones”; “te felicito por lo que haces. Dios te bendiga grandemente, siempre, mi Violeta. Eres tremenda guerrera, mujer hermosa y de gran corazón”; “eres la mejor de todas” y “felicitaciones, muñeca bella. Te lo mereces por tener ese corazón lleno de amor”, escribieron.