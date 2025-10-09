Violeta Bergonzi contó la razón por la que estuvo en la clínica.

Suscribirse

GENTE

Violeta Bergonzi estuvo en la clínica y preocupó a sus seguidores: esta fue la razón

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ alarmó a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

9 de octubre de 2025, 11:37 p. m.
Violeta Bergonzi es una de las presentadoras que ha logrado cautivar al público por su profesionalismo frente a las cámaras y sólida trayectoria en la televisión colombiana por su aparición en programas como Lo Sé Todo, Canal Uno y haber sido parte de la sección de entretenimiento en Canal RCN.

Además, su participación en MasterChef Celebrity, en donde se ha destacado por sus habilidades gastronómicas, demostrando su actitud competitiva y capacidad para trabajar en equipo. Aunque también ha estado en el foco de la atención mediática por las diferencias y comentarios que ha tenido con Michelle Rouillard.

¿Por qué Violeta Bergonzi estuvo en la clínica?

La periodista también es muy activa en su perfil de Instagram, en el que comparte contenido único, haciendo videos con un toque humor, mostrando su carrera personal, partes de los capítulos del reality de cocina y un poco de su vida personal.

Su vida íntima ha causado gran interés en el público, pues a principio de año abrió su corazón y habló de una situación delicada que atravesó con su mamá, quien ha tenido que ser operada en varias ocasiones para salvar su vida.

Violeta no se había vuelto a referir al tema hasta el día 8 de octubre, cuando compartió en sus historias que estuvo en la clínica porque su mamá tenía programada una nueva intervención médica.

Violeta Bergonzi contó por qué estuvo en la clínica.
Violeta Bergonzi contó por qué estuvo en la clínica. | Foto: Captura de Instagram @violetabergonzi

“Bueno, he estado perdida porque vine a Popayán. Mi mamá tenía una cirugía, así que llegué a la ciudad blanca de mi corazón y se presentaron una serie de inconvenientes con un procedimiento que tenía que hacerse mi mamá”, comentó Violeta.

Asimismo, afirmó que en esta ocasión no dará detalles de la salud de su progenitora hasta que ella se lo permita, pero manifestó que no la habían podido operar e iban a hacer el procedimiento que requiere para que pueda evolucionar.

Los tiempos de Dios son perfectos. Así que al mal tiempo, buena cara”, agregó, haciendo referencia a que confiaba en el proceso y los tratamientos que iba a comenzar María Teresa Bergonzi.

Luego, en el siguiente video confesó que apenas había dejado a su mamá en la casa, aprovechó para ir a grabar unos contenidos: “No hay cirugía, pero hay operación. Operación jaque por acá”, afirmó.

Violeta Bergonzi dejó a su mamá en la casa y aprovecho para ir a grabar el contenido que tenía pendiente.
Violeta Bergonzi dejó a su mamá en la casa y aprovecho para ir a grabar el contenido que tenía pendiente. | Foto: Captura de Instagram @violetabergonzi

¿Cuál es el problema de salud de la mamá de Violeta?

En una entrevista en Sinceramente Cris, Bergonzi no reveló el problema de salud que sufre su mamá, solo mencionó que en cada cirugía a la que ha sometido se ha despedido porque es delicado y grave.

“Está tranquila, fuerte; ella es la mujer más fuerte y creo que está en paz, porque hemos luchado por su salud. Ella es mi inspiración; cada vez que yo siento que algo es difícil, que no voy a poder, cada vez que digo que no puedo más, me acuerdo de mi mamá”, comentó.

