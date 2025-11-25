Raúl Ocampo no ocultó su favorita y reveló quién debería ganar ‘MasterChef Celebrity 2025’: “Tu puedes princesa”

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más amados por los televidentes colombianos, pues reúne mucho de lo que les gusta a las personas: competencia, cierta polémica, retos de campo y lecciones de cocina.

En el presente año, este reality culinario cumplió 10 años y este martes 25 de noviembre se vivirá la gran final, en donde cuatro mujeres competirán para lograr el premio y el título de la nueva MasterChef Celebrity.

Un momento de tensión se vivirá en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila tratarán de conquistar en esta gran final a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con un menú completo.

En este capítulo final, como en otros de temporadas pasadas, los exparticipantes que fueron eliminados a lo largo de la competencia vuelven a estar presentes en la cocina para estar junto a las finalistas y darles todo el apoyo posible.

Raúl Ocampo reveló su mujer favorita para ganar ‘MasterChef Celebrity’

A través de sus redes sociales, el actor que hace poco tuvo un altercado con la familia de Alejandra Villafañe, hizo una publicación en donde dejó en evidencia que de las cuatro finalistas, tiene una que es su favorita para que resulte ganadora del reality culinario.

“Llegamos a la gran final de MasterChef! Felicitaciones con fuerza a todas las mujeres que llegaron hasta el final, sé el esfuerzo y la disciplina que se requiere para jugar este juego”, escribió inicialmente el actor, reconociendo que todas son grandes en la cocina y merecen estar en dicha final.

Brindando el reconocimiento a las dos actrices, la presentadora y la locutora, Ocampo develó cuál de las cuatro es su favorita.

“Aplauso para todas. Que gane la mejor cocinera. Ahora, a modo fan y sin minimizar el enorme esfuerzo de todas, yo quiero que gane @valentinataguado! Vamos con toda Vale, tú puedes princesa”, escribió.

En la misma publicación, Taguado respondió agradeciéndole a él todo el apoyo que le ha brindado, y dejándole ver que si ella está ahí, también es gracias a él.

“Te amo. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí, esto es de ustedes también. Los míos”, comentó Valentina.