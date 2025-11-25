Suscribirse

Gente

Él es la pareja de Violeta Bergonzi, finalista de ‘MasterChef’; es un reconocido empresario y destaca con negocios de lujo

Hernando Luque se ha robado las miradas de los curiosos, quienes desean saber más de la intimidad de la presentadora.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 1:54 p. m.
Hernando Luque y Violeta Bergonzi
Hernando Luque y Violeta Bergonzi. | Foto: Instagram @canalrcn

MasterChef Celebrity llegó a su esperada final y permitió a los televidentes disfrutar de una inesperada prueba, la cual enfrentó a cuatro mujeres talentosas que destacaron a lo largo del juego.

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Carolina Sabino llegaron a esta etapa de la competencia, lidiando con retos fuertes y momentos cargados de adrenalina, que pusieron a prueba su talento y preparación.

En medio de este cierre de temporada, muchas miradas se posaron en cada una de las finalistas de MasterChef Celebrity, quienes tiene detalles particulares en su vida personal. Una de las que despertó curiosidad fue Violeta Bergonzi.

Contexto: Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República: “Lo recibo como un compromiso”

¿Quién es Violeta Bergonzi?

Violeta Bergonzi se ha convertido en una de las figuras más apreciadas del Canal RCN, especialmente por su labor en Buen día, Colombia, el magazine matutino en el que ha brillado por su espontaneidad, profesionalismo y la conexión que logra con los televidentes. Su estilo cercano y su habilidad para comunicarse con naturalidad han generado todo tipo de comentarios positivos por parte del público, que reconoce su talento frente a las cámaras.

Con una carrera construida a partir de esfuerzo y disciplina, la presentadora ha dejado una marca importante en diferentes proyectos de la televisión nacional. Formó parte de Lo sé todo, del Canal Uno, en cuyo set compartió con Marbelle, y también hizo parte de La Movida, en RCN, espacio en el que coincidió con Dominica Duque. Estas experiencias la consolidaron como uno de los rostros más visibles y recordados de la pantalla colombiana.

De igual manera, fue Chica E! y ganó popularidad con sus labores en contenidos internacionales. Hizo cubrimientos y apareció en alfombras especiales, topándose con figuras relevantes.

Su presencia constante en televisión ha despertado el interés de la audiencia, que no solo sigue su trayectoria profesional, sino que también muestra curiosidad por conocer detalles de su vida cotidiana y entorno familiar.

Otro de los detalles que llamó la atención fue su relación amorosa, la cual ha quedado registrada en redes sociales.

¿Quién es la pareja de Violeta Bergonzi?

Hernando Luque es un reconocido empresario y creador de contenido, con un amplio recorrido en sectores como el turismo de lujo y la imagen masculina, pues tiene negocios de barberías y estética llamados Lords.

El colombiano suele asistir a eventos públicos en compañía de la presentadora, pero evita la exposición mediática, más allá de las plataformas digitales. Su mayor fuerza va en el ámbito empresarial, logrando conectar en distintos ámbitos.

Sus propuestas en el tema de belleza masculina van de la mano de generar experiencias a los hombres, ofreciendo calidad, elegancia y servicio a distintas figuras reconocidas en el terreno mediático.

De igual manera, es el creador de Hemma, una cadena de hoteles que están ubicados en la capital y ofrecen una experiencia distinta. El lujo es uno de los toques plus, brillando con contenidos especiales y diferentes.

Hernando Luque es el padre de los dos hijos de Violeta Bergonzi, formando una familia anhelada por ambos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

2. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

3. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

4. Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

5. El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasterChef CelebrityPresentadora colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.