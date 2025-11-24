Estas son las finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2025′: cuatro mujeres competirán por el codiciado título y premio

Tras largos meses de competencia, en la noche del pasado domingo 23 de noviembre, en MasterChef Celebrity, luego de uno de sus característicos retos, se dio a conocer la última eliminación del programa y el anhelado Top 4, las participantes finalistas.

Este último reto se llevó a cabo en La Guajira, un lugar donde el calor hace que llevar a cabo el cumplimiento de lo debido tenga un grado de complejidad más alto.

Si bien varias concursantes lograron avanzar, la actriz y exreina de belleza, Michelle Rouillard se convirtió en la última eliminada de esta décima temporada, pues debido a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, no alcanzó el nivel de exigencia que se pedía para esta altura de la competencia, sobre todo antes de la fase final.

Luego de conocer que era ella quien debía abandonar la cocina más famosa del país, a puertas de la gran final, habló y dejó un emotivo mensaje en agradecimiento por esta experiencia:

“Me voy con el corazón lleno de agradecimiento por MasterChef, por toda esta maravillosa experiencia transformadora que ha significado para mí. Hubiera deseado muchísimo estar en la final, pero creo que cada quien tiene que estar en los lugares hasta que tiene que estar y si este es mi momento de salir de la competencia, lo único que tengo es puro agradecimiento por todo lo que ha sido", dijo.

Con la salida de Michelle Rouillard, se dio a conocer el famoso Top 4 de finalistas que se enfrentarán en la gran final y competirán haciendo un menú completo el próximo martes 25 de noviembre.

Las actrices Carolina Sabino y Alejandra Ávila, la presentadora Violeta Bergonzi y la locutora y creadora de contenido Valentina Taguado son quienes hacen parte de este Top 4, y entre ellas se conocerá pronto quien se convertirá en la nueva MasterChef Celebrity 2025.

Algunas de las finalistas hablaron conforme Cladia Bahamón iba mencionando sus nombres. En primer lugar, Carolina Sabino dejó ver su sorpresa al ser la primera en llegar a la final.

“Pasar de primeras... eso son palabras mayores”, dijo. De igual forma, la presentadora Violeta Bergonzi se refirió a que era algo que se le había cumplido: “Esto es demasiado, o sea esto es un sueño cumplido”, señaló.

La última en ingresar al Top 4 fue Valentina Taguado y fue quien más habló al respecto: “Pues los sueños si se cumplen, obvio hay que hacer muchas cosas, y hay mucho sacrificio debajo de esto, pero de que se cumplen, se cumplen”, afirmó.

En el mometo en el que su nombre se mencionó, el cielo tomó un color especial por el Sol, y Violeta le dijo “Mira, ahí te hablan”, haciendo referencia a que a lo mejor era su abuela mirándola desde el cielo.