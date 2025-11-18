En la noche del 17 de noviembre se llevó a cabo el último reto de eliminación en MasterChef Celebrity, en el que Diego Gómez, más conocido como Pichingo, no logró conquistar al exigente jurado y tuvo que abandonar una de las cocinas más importantes de Colombia.

El programa se va acercando a su final, y aunque, ya han surgido rumores de quienes podrían ser las cuatro finalistas que competirán por el premio y el título, con la salida del humorista, las cinco mujeres que continúan son: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard.

Noble gesto de Pichingo tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

En el momento en el que se conoció que el trovador paisa era quien debía quitarse la filipina, sus compañeras y jurados expresaron su nostalgia, pues no solo se ganó el cariño del público gracias a su cautivadora personalidad y sus improvisaciones en cada capítulo.

“Qué gusto haberte visto crecer así en la cocina, te debo Pichingo toda la admiración. No tengo palabras, muchas gracias”, expresó Jorge Rausch.

Sin embargo, en la que fue su última noche, el locutor sorprendió al decir que dejaría su ukelele, el objeto con el que siempre cargaba y realizaba sus trovas, pues se lo regaló a Rausch como una muestra de agradecimiento por la ayuda y el apoyo que le brindó durante su proceso en la competencia.

“Te lo voy a dejar porque te agradezco el juego del humor. No lo pierda, no lo abandone nunca, guárdelo”, afirmó Pichingo, mientras le hacía la entrega de su instrumento más preciado al chef.

“Esto va a estar en el mejor lugar de mi casa”, respondió el también empresario, reconocido por su famoso restaurante Criterion.

Jorge Rausch recibió el ukelele de Pichingo. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Emotivas palabras de Pichingo

Por otro lado, el humorista a través de su perfil de Instagram compartió unas fotografías junto a una descripción en la que le agradeció al reality y a quienes estuvieron con él.

“Gracias MasterChef por todo, por todo lo bonito. No dejen de soñar, no se detengan, no pongan a su familia en un segundo plano, todo lo contrario, que siempre sean su prioridad. Gracias a tantas personas por su cariño, por sus lágrimas, por sus sonrisas, por su apoyo”, escribió.