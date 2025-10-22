Ambas actrices fueron invitadas a la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y aunque Caterin Escobar sorprendió a los jurados con sus preparaciones, se convirtió en la novena eliminada del programa. Por su parte, Alejandra Ávila continúa en competencia y hace parte del top 10.

La caleña e ibaguereña han conquistado a los televidentes no solo por su talento y trayectoria en la televisión, sino por su auténtica y carismática personalidad. Además, en una reciente entrevista en Puedo Ser Cualquiera hablaron de su experiencia y el proceso que vivieron en el reality de cocina.

“Yo siempre fui muy sincera. Yo nunca había visto MasterChef”, confesó la actual pareja de Mario Alberto Yepes, pues le daba “miedo” los resultados e hizo la comparación con una novela porque la gente observa al personaje, pero finalmente terminó aceptando porque creyó era una oportunidad para mostrar quién era.

“Lancémonos a vivir algo diferente, algo nuevo. Es un tema de cocina, pues yo toda la vida he cocinado, obviamente no cocino al nivel de MasterChef”, agregó, debido a que en su rol como mamá se ha encargado criar a sus pequeños y desde muy joven tuvo que aprender.

Por otro lado, Alejandra manifestó que ya había visto el reality anteriormente, considerándose una “fan” y que, aunque conociera cuáles eran los retos, siempre estaba en “alerta” porque desde el primer capítulo también sintió nervios al igual que su compañera.

Caterin Escobar y Alejandra Ávila hablaron de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de YouTube Puedo Ser Cualquiera

También mencionó que una de sus experiencias más lindas fue conocer a Escobar, pues ella fue como una “mamá” porque se encargó de protegerla y cuidarla, incluso después de haber sido eliminada.

¿Alejandra y Caterin sabían que estarían juntas en el programa?

La directora del pódcast, Juana Arias, también aprovecho para preguntarles si ellas sabían con quienes iban a competir, a lo que ambas actrices respondieron que “no”, cuando las contactaron no solo hablaron con el equipo y fue hasta que llegaron al canal que reconocieron a algunos de los participantes.

Ávila y Escobar afirmaron que sintieron fueron un grupo con sus demás compañeros porque no solo pensaban en competir, entonces disfrutaban cada vez que cocinaban y cuando era alguien lo necesitaba le ayudaban: “Nos pasábamos recetas”.

“‘Recuerda que estás compitiendo y si no haces tú algo, te van a sacar’. Entonces tratan de que uno juegue porque no teníamos esa malicia”, añadió Alejandra, haciendo referencia a lo que les decían.