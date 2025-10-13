Jorge Herrera, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, habló de su matrimonio con Amparo Conde: “Hay varios secretos”

Jorge Herrera es un actor reconocido por su larga trayectoria en la televisión colombiana, destacándose por su interpretación en diferentes programas como en ‘Yo soy Betty, la fea’, en la que hizo el papel de Hermes Pinzón Galarza, padre de la protagonista.

El actor caleño también participó en la última temporada de MasterChef Celebrity, en donde cautivó a los televidentes e hizo historia por haber vuelto al programa luego de haber sido eliminado y después de una semana de estar en la cocina despedirse nuevamente.

Jorge Herrera habló de su matrimonio con Amparo Conde

El exparticipante del reality colombiano no solo ha captado la atención por su talento, sino también ha despertado interés en los usuarios por su estable y duradera relación con la actriz, Amparo Conde, con quien lleva 40 años.

En una reciente entrevista con ¿Qué hay pa’ dañar?, programa en el que aparece Valentina Taguado, con quien cocinó en la competencia, Johana Velandia y el comediante Hassam, reveló los consejos para que han permitido su matrimonio se conserve.

“Hay varios secretos. Uno de ellos es amarse de verdad todos los días porque el amor no es un asunto teórico, es una cosa práctica y si tú no amas de verdad a diario es porque algo no funciona”, respondió.

Jorge Herrera habló de su matrimonio con Amparo Conde y compartió sus secretos. | Foto: Captura de Instagram @ quehaypadanaroficial

“Y lo otro es la confianza, si tú pierdes la confianza en el otro es mejor que no tengas esa relación”, agregó, mencionando que el estar con una persona no debería generar dudas si te está diciendo la verdad o no.

También mencionó que cuando recién estaba empezando con su esposa, le dijo que ya había vivido experiencias “traumáticas” en sus anteriores relaciones, por lo que no veía la oportunidad de volver a creer en el amor ni estar sentimentalmente con alguien.

“Permítame por favor demostrarle que es posible”, fue la frase que Jorge confesó haber recibido de Amparo en este entonces, y hasta el momento, le agradece porque así se lo ha demostrado.

Valentina Taguado aprovechó y contó una historia de cuando estaban reunidos y el caleño se levantó a bailar salsa con su esposa, una situación que generó ternura a la locutora y dejó en evidencia el amor que se siguen teniendo.

“Yo tengo una teoría y es que las personas que de pronto son serias en la calle es porque en la casa, la seria es la otra persona como la pareja o la mamá”, manifestó, pues muchos usuarios han comentado que Jorge es “serio”.