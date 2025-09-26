Luego de la nostálgica salida de Nicolás Montero de MasterChef Celebrity, en el capítulo de este viernes, 26 de septiembre, las celebridades recibieron de vuelta a Luis Fernando Hoyos, un regreso que generó todo tipo de comentarios.

El actor demostró su emoción al estar de vuelta en una de las cocinas más importantes de Colombia, abrazó a sus compañeros y explicó que su ausencia fue porque le dio covid-19, aclarando que fue la primera vez y fue muy fuerte: “Me cogió y me tumbó. Me quitó la pila completamente”.

Las demás celebridades opinaron al respecto, algunos demostraron su inconformismo con su llegada, entre ellas Michelle Rouillard, quien expresó que ya habían pasado diferentes retos de eliminación y él llega hasta ese punto sin haber cocinado y sin enfrentarse a sus compañeros.

¿Quién volverá a la cocina?

Luego de darle la bienvenida a Luis Fernando Hoyos y haberle explicado que irá directo a eliminación, Claudia Bahamón dio una noticia que no solo sorprendiendo a los cocineros, sino también a los jurados.

“Hay más noticias. Son 11 en este momento, pero van a ser 12”, dijo la presentadora, a lo que el chef Jorge Rausch respondió: “¿Qué?”, afirmando que han intentado sacarlos, pero cada vez vuelven más rápido.

El colombiano no fue el único en reaccionar, pues Patty Grisales frente a las cámaras manifestó su desacuerdo y expresó que ese anuncio es un golpe fuerte y no puede demostrar su felicidad.

Bahamón le comentó a las celebridades que serían ellos los encargados de escoger a la persona que tendrá la oportunidad de volver a la cocina por medio de una votación y las opciones fueron: Luly Bossa, Rodrigo Candamil, Andrea Guzmán, Valeria Aguilar y por último Jorge Herrera.

Cada uno de los cocineros escribió el nombre de la persona en una hoja, luego lo introdujeron en la urna para poder empezar con el conteo y conocer a la celebridad que regresa.

En un momento hubo un empate entre la creadora de contenido, Valeria Aguilar y Jorge Herrera, pero finalmente fue el actor caleño quien logró tener la mayor cantidad de votos.