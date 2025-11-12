En el último reto de eliminación de MasterChef Celebrity, que se llevó a cabo en la noche del 11 de noviembre, Raúl Ocampo se despidió de una de las cocinas más importantes y su salida causó fuertes emociones en sus compañeros, quienes expresaron su tristeza.

La preparación del actor tuvo la mayor cantidad de errores y no logró conquistar al exigente jurado, quienes manifestaron que la vez pasada, cuando hizo la misma preparación, los sabores habían resaltado y en esta ocasión, la proteína no iba acorde con el ‘bao’ (panecillo hecho de masa con un relleno que puede ser dulce o salado).

Palabras de Valentina Taguado a Raúl Ocampo tras su eliminación ‘MasterChef Celebrity’

En la competencia surgieron nuevas amistades, entre ellas la de la locutora del nuevo programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, y el actor Raúl Ocampo, quienes lograron llegar juntos al top 7 de la competencia.

Sin embargo, en la última prueba Ocampo tuvo que despedirse de sus compañeros y Taguado rompió en llanto, le expresó su cariño y la falta que le haría.

Horas más tarde, a través de sus redes sociales compartió unas fotografías de esa noche en la que el actor abandonó el concurso y en la descripción escribió un emotivo mensaje.

Raúl Ocampo tuvo emotiva despedida de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram: @ocamporao

“Gracias vida, gracias Dios, gracias universo, por darme la oportunidad de conocerte en todos los sentidos posibles, para llegar a sentir el amor tan grande que siento por ti”, dijo en la primera parte del texto.

También le agradeció a su compañero porque estuvo en uno de los momentos más duros de su vida y durante la competencia en muchas ocasiones les sacó una sonrisa con los comentarios que hacía, haciéndolos olvidar de las difíciles situaciones que se presentaban.

“De los corazones más hermosos que he sentido, de los mejores y más hermosos amigos que he tenido, gracias por compartir todo este proceso conmigo. Te admiro, tu amistad lo es todo hasta el sol de hoy. Te amo”, finalizó.

La publicación tiene más de cien mil me gusta y cien comentarios en los que los seguidores expresaron su admiración por la amistad que construyeron, incluso recordaron a la creadora de contenido Valeria Aguilar, quien también logró una gran afinidad con ellos y que creó un lazo afectivo que todavía siguen demostrando en sus perfiles.