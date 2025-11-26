El mensaje de Claudia Bahamón tras la victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’: “Cada plato es una batalla interna”

En la noche del 25 de noviembre, Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, sus tres preparaciones lograron conquistar al jurado y se llevó el título junto a una gran suma de dinero.

En el último reto y como también se ha visto en las temporadas anteriores, las cocineras tuvieron que preparar una entrada, un plato fuerte y un postre de manera libre. Con estos, demostraron su conocimiento y aprendizajes adquiridos durante la competencia.

Aunque, Valentina, Carolina y Alejandra también sorprendieron a los chefs con sus preparaciones que parecían de alta cocina, e incluso catalogaron esta final como “la más reñida” de todas las temporadas que han pasado, fue la presentadora quien recibió el premio.

Mensaje de Claudia Bahamón a Violeta Bergonzi, ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

La presentadora del reconocido programa de cocina colombiano solía publicar un mensaje junto a una fotografía con el participante que salía en cada reto de eliminación, pero en su última publicación se refirió a la final de la competencia.

“MasterChef se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su sabor propio. ¡En nuestro país este título significa corazón!”, escribió en la primera parte.

Luego expresó lo que para ella significa la cocina, pues durante todas las temporadas y los años de trasmisión, Bahamón como presentadora y su carismática personalidad ha conquistado al público a lo largo de los años.

“Acabamos de vivir una final que nos recuerda que la cocina es un lenguaje universal entre amor bonito, que conecta y sana”, agregó, haciendo referencia que no solo ganó por su talento en la cocina, sino por los valores que la destacan, como la disciplina, la resiliencia, la creatividad, entre otros.

Por último, recordó que Violeta siempre le decía que iba a ser la ganadora y así fue, pero igualmente aprovecho para agradecerle a las otras finalistas por su participación en la competencia.

“Gracias estás tres hermosuras @valentinataguado, @alejaavilac y @sabinocaro por recordarnos que cada plato es una batalla interna donde todos dejan algo de sí mismos. ¡Qué privilegio esta final!”, finalizó en el mensaje.

La presentadora fue la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Reacción de Valentina Taguado tras resultado en final de ‘MasterChef Celebrity’

A través de sus redes sociales, la locutora compartió su agradecimiento con el programa, pues logró cumplir un sueño y que gracias a esta experiencia que siempre llevará en el corazón, continuará creciendo.