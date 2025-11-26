Suscribirse

Gente

Reacción de Valentina Taguado tras resultado en final de ‘MasterChef Celeberity 2025′; lidió con incómodo detalle

La presentadora compartió un mensaje en redes sociales tras la decisión de los jurados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 12:28 p. m.
Valentina Taguado, finalista de MasterChef Celebrity
Valentina Taguado, finalista de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @valentinataguado - Canal RCN

MasterChef Celebrity cerró una temporada distinta y única, la cual se vio rodeada de momentos inesperados y particulares. La edición cautivó a varios por los participantes que la conformaron, quienes le pusieron un toque distinto.

En esta ocasión, la gran final mostró el desarrollo de fuertes finalistas, que supieron jugar con sus sabores, sus historias y sus platos. Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino supieron ganarse ese puesto, demostrando porqué eran las mejores.

Tras una prueba intensa, los jurados lograron calificar el desempeño en una entrada, un plato fuerte y un postre, evaluando cómo se desenvolvían en un escenario cargado de presión. El resultado de la noche dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, quien se lució con su postre y los sabores que manejó.

Contexto: Él es la pareja de Violeta Bergonzi, finalista de ‘MasterChef’: es un exitoso empresario

Pese al apoyo que recibió, muchas personas no estuvieron de acuerdo con la decisión final, ya que consideraban que Valentina Taguado debía ser la ganadora de esta temporada. Muchos comentaron en redes sociales que el merecimiento era para la locutora, por su estilo y trabajo.

Valentina Taguado reaccionó a final de ‘MasterChef Celebrity 2025′

De acuerdo con lo que quedó registrado en plataformas digitales, Valentina Taguado recurrió a su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido en el último capítulo del reality de RCN.

La creadora de contenido agradeció la experiencia, aseguró que había cumplido un sueño y manifestó su deseo por seguir creciendo, ya que esto solo hacía parte de la meta que llevaba en el corazón.

“GRACIAS, MasterChef. Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida. La disfrutamos de principio a fin, ¡aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos! ¡Qué gran final!”, escribió al inicio.

“Una producción increíble, con personas increíbles. Gracias, @canalrcn. Gracias a @claudiabahamon, @jorge.rausch, @nicodezubiria, @chefbelenalonso, ¡por tanto! Sí se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor. Gracias a los que llegaron hasta aquí. TE AMO, MasterChef”, agregó.

Vale la pena recordar que Taguado pasó un incómodo momento en plena final, ya que una de las rodillas comenzó a dolerle y le generó una molestia constante. La presentadora, ante cámaras, explicó que la habían inyectado y le habían dado medicamentos, pero este problema no mejoraba.

Aunque la famosa recibió atención y manifestó que no podía con este dolor, logró terminar su prueba y alcanzó a entregar cada fase de la final.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

2. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

3. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

4. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valentina TaguadoMasterChef CelebrityCanal RCN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.