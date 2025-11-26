Reacción de Valentina Taguado tras resultado en final de ‘MasterChef Celeberity 2025′; lidió con incómodo detalle

MasterChef Celebrity cerró una temporada distinta y única, la cual se vio rodeada de momentos inesperados y particulares. La edición cautivó a varios por los participantes que la conformaron, quienes le pusieron un toque distinto.

En esta ocasión, la gran final mostró el desarrollo de fuertes finalistas, que supieron jugar con sus sabores, sus historias y sus platos. Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino supieron ganarse ese puesto, demostrando porqué eran las mejores.

Tras una prueba intensa, los jurados lograron calificar el desempeño en una entrada, un plato fuerte y un postre, evaluando cómo se desenvolvían en un escenario cargado de presión. El resultado de la noche dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, quien se lució con su postre y los sabores que manejó.

Pese al apoyo que recibió, muchas personas no estuvieron de acuerdo con la decisión final, ya que consideraban que Valentina Taguado debía ser la ganadora de esta temporada. Muchos comentaron en redes sociales que el merecimiento era para la locutora, por su estilo y trabajo.

Valentina Taguado reaccionó a final de ‘MasterChef Celebrity 2025′

De acuerdo con lo que quedó registrado en plataformas digitales, Valentina Taguado recurrió a su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido en el último capítulo del reality de RCN.

La creadora de contenido agradeció la experiencia, aseguró que había cumplido un sueño y manifestó su deseo por seguir creciendo, ya que esto solo hacía parte de la meta que llevaba en el corazón.

“GRACIAS, MasterChef. Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida. La disfrutamos de principio a fin, ¡aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos! ¡Qué gran final!”, escribió al inicio.

“Una producción increíble, con personas increíbles. Gracias, @canalrcn. Gracias a @claudiabahamon, @jorge.rausch, @nicodezubiria, @chefbelenalonso, ¡por tanto! Sí se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor. Gracias a los que llegaron hasta aquí. TE AMO, MasterChef”, agregó.

Vale la pena recordar que Taguado pasó un incómodo momento en plena final, ya que una de las rodillas comenzó a dolerle y le generó una molestia constante. La presentadora, ante cámaras, explicó que la habían inyectado y le habían dado medicamentos, pero este problema no mejoraba.