Gente
Mundial 2026: rituales y supersticiones de futbolistas y selecciones para obtener la victoria
Los futbolistas no solo confían en su talento y preparación para conquistar el triunfo; también recurren a ciertas prácticas.
Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas
A pocos meses de que se dé inicio al Mundial 2026, los jugadores y las selecciones se encargan de ultimar detalles y diseñar estrategias de juego que les permitan avanzar en el torneo con el fin de convertirse en los próximos ganadores y llevarse la copa a su país.
Sin embargo, más allá del trabajo físico y las tácticas directivas, muchos optan por atraer la buena suerte a través de rituales, costumbres y supersticiones que les generan confianza a la hora de enfrentar a sus oponentes.
Aunque no existe evidencia en que estos influyan en el resultado final, a los jugadores les genera confianza en su camino a la victoria.
Entre los rituales más populares de los deportistas de esta categoría se encuentran:
- Entrar al campo con el pie derecho: Este es uno de los rituales más famosos, pues muchos jugadores creen que comenzar con el pie derecho simboliza un inicio positivo que traería, a su vez, buenas jugadas de parte de su equipo.
- Persignarse o hacer una señal religiosa: Los futbolistas creyentes se encomiendan antes de pisar la cancha o justo antes de que inicie el encuentro, compartiendo su fe con algunos de sus seguidores.
- Tocar el césped, el arco o algún objeto del estadio: Muchos jugadores se agachan a tocar el terreno, miran al cielo o besan un amuleto esperando, con fe, ser los ganadores del encuentro.
- Apretón de manos o abrazo con un compañero específico: Hay compañeros o grupos que tienen un saludo ritual previo al pitazo inicial con el que se transmiten buena energía para el juego.
- Escuchar una canción específica: Algunos repiten siempre la misma canción durante el calentamiento porque les ayudaría a motivarse.
- Ponerse primero una prenda en particular: Muchos de los jugadores tienen como costumbre ponerse, por ejemplo, primero la media izquierda o una venda en las muñecas pensando que tendrán un mejor rendimiento a lo largo de los 90 minutos de juego.
- Oraciones en grupo: Dependiendo de las creencias y las religiones, algunos equipos forman un círculo antes de entrar al campo o en el camerino para pedir concentración, unión y protección.
- Evitar tener relaciones sexuales antes del partido: Algunos futbolistas eligen abstenerse de tener relaciones sexuales en las horas previas al juego porque creen que así conservan energía, mantienen la concentración y llegan con mayor enfoque mental.
- Colocarse siempre en el mismo lugar para la foto o en la charla técnica: Son rutinas que les dan orden y sensación de estabilidad.