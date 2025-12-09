Suscribirse

Mundial 2026: rituales y supersticiones de futbolistas y selecciones para obtener la victoria

Los futbolistas no solo confían en su talento y preparación para conquistar el triunfo; también recurren a ciertas prácticas.

9 de diciembre de 2025, 11:25 p. m.
Además de la preparación física y mental, los deportistas ponen en práctica ciertos rituales y costumbres.
Además de la preparación física y mental, los deportistas ponen en práctica ciertos rituales y costumbres. | Foto: FIFA World Cup - Getty Images

A pocos meses de que se dé inicio al Mundial 2026, los jugadores y las selecciones se encargan de ultimar detalles y diseñar estrategias de juego que les permitan avanzar en el torneo con el fin de convertirse en los próximos ganadores y llevarse la copa a su país.

Sin embargo, más allá del trabajo físico y las tácticas directivas, muchos optan por atraer la buena suerte a través de rituales, costumbres y supersticiones que les generan confianza a la hora de enfrentar a sus oponentes.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el logo de la edición de 2026.
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el logo de la edición de 2026. | Foto: FIFA

Aunque no existe evidencia en que estos influyan en el resultado final, a los jugadores les genera confianza en su camino a la victoria.

Entre los rituales más populares de los deportistas de esta categoría se encuentran:

  • Entrar al campo con el pie derecho: Este es uno de los rituales más famosos, pues muchos jugadores creen que comenzar con el pie derecho simboliza un inicio positivo que traería, a su vez, buenas jugadas de parte de su equipo.
  • Persignarse o hacer una señal religiosa: Los futbolistas creyentes se encomiendan antes de pisar la cancha o justo antes de que inicie el encuentro, compartiendo su fe con algunos de sus seguidores.
Contexto: Vidente vaticinó fuerte eventualidad en sede del Mundial de Fútbol 2026: “Un acto violento”
  • Tocar el césped, el arco o algún objeto del estadio: Muchos jugadores se agachan a tocar el terreno, miran al cielo o besan un amuleto esperando, con fe, ser los ganadores del encuentro.
  • Apretón de manos o abrazo con un compañero específico: Hay compañeros o grupos que tienen un saludo ritual previo al pitazo inicial con el que se transmiten buena energía para el juego.
Abrazar o darle la mano a un compañero en específico puede llegar a ser considerado como un movimiento de buena suerte.
Abrazar o darle la mano a un compañero en específico puede llegar a ser considerado como un movimiento de buena suerte. | Foto: Getty Images
Contexto: Vidente hizo fuerte revelación sobre el Mundial 2026 y dio noticia de futbolista: “Se va a lamentar”
  • Escuchar una canción específica: Algunos repiten siempre la misma canción durante el calentamiento porque les ayudaría a motivarse.
  • Ponerse primero una prenda en particular: Muchos de los jugadores tienen como costumbre ponerse, por ejemplo, primero la media izquierda o una venda en las muñecas pensando que tendrán un mejor rendimiento a lo largo de los 90 minutos de juego.
  • Oraciones en grupo: Dependiendo de las creencias y las religiones, algunos equipos forman un círculo antes de entrar al campo o en el camerino para pedir concentración, unión y protección.
Algunos futbolistas oran antes de los partidos con el objetivo de ganarle a su oponente.
Algunos futbolistas oran antes de los partidos con el objetivo de ganarle a su oponente. | Foto: Getty Images
  • Evitar tener relaciones sexuales antes del partido: Algunos futbolistas eligen abstenerse de tener relaciones sexuales en las horas previas al juego porque creen que así conservan energía, mantienen la concentración y llegan con mayor enfoque mental.
  • Colocarse siempre en el mismo lugar para la foto o en la charla técnica: Son rutinas que les dan orden y sensación de estabilidad.

Noticias relacionadas

