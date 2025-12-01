Vidente vaticinó fuerte eventualidad en sede del Mundial de Fútbol 2026: “Un acto violento”

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, el vidente Uriel Vásquez volvió a pronunciarse y lanzó una alerta dirigida a Estados Unidos, México y Canadá, países que serán sede del Mundial de Fútbol 2026.

“Este video lo estoy realizando el día de hoy, 1 de diciembre del año 2025, siendo las 6:50 de la tarde, aquí en Colombia. Esta es una revelación muy importante, que les quiero compartir a todos ustedes con mucho respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios”, inició el joven.

Vidente colombiano suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

Confesó que, por el momento, no tiene clara la fecha en la que podrían ocurrir los hechos. No obstante, tiene presente que sería antes de que comience el torneo deportivo.

“Esta revelación va marcada para lo que queda de este año y especialmente para el año 2026, para que ustedes me comprendan. Y me hablan de una situación, una eventualidad fuerte, una eventualidad donde varias personas se pueden llegar a ver afectadas y es en los países sedes del Mundial del próximo año del 2026″, dijo.

Agregó: “Hay tres países sedes de este mundial, de esta cita orbital, de las citas más importantes de fútbol a nivel mundial, donde va a ser el encuentro de diferentes selecciones”.

El vidente dejó claro que esta visión le causó una gran preocupación, pues el accidente o la eventualidad afectaría la vida de una gran cantidad de personas.

“En esta ocasión me hablan y me comparten una situación compleja, fuerte, donde muchas personas pueden llegar a verse afectadas y donde de una u otra manera está relacionada con un acto violento para que ustedes me comprendan. (...) Me hablan de una eventualidad, una situación violenta, donde varias personas se pueden llegar a ver afectadas para lo que queda de este 2025 y especialmente en el 2026, si hablamos de un día”, indicó.

Como ya es habitual, cientos de personas se manifestaron en la sección de comentarios y opinaron sobre las palabras del astrólogo, quien acertó en la mayoría de las predicciones que compartió a lo largo del año 2026.