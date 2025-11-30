Mhoni Vidente predice la muerte de famosa mexicana; redes estallan y muestran angustia

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar polémica en redes sociales, luego de compartir una nueva predicción, la cual ha causado inquietud entre los usuarios de distintas plataformas.

Durante una reciente entrevista para un canal de televisión, la reconocida pitonisa aseguró que se aproxima la muerte de una mujer famosa en México, lo que provocó una gran cantidad de comentarios, especulaciones y reacciones divididas.

Mhoni Vidente habló sobre la posible muerte de una famosa mexicana. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Frente a las cámaras, Mhoni afirmó: “Lamentablemente, viene la muerte de una mujer que fue muy conocida en México, muy querida, una artista de 74 años, que muere de un infarto fulminante, totalmente. Yo creo que es una de las muertes más bonitas, porque te da un dolor, te oprime el corazón y entregas el espíritu a Dios”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y generaron debate sobre la veracidad de sus visiones y el impacto que tiene cada vez que se pronuncia en internet.

Mhoni agregó: “Son cosas de la vida... Recordemos que la muerte es democrática, a todo mundo nos va a tocar; es completamente tiránica porque cuando tú le dices a la muerte: ‘no te lleves a esta persona, te doy mi vida’, la muerte te dice: ‘me voy a llevar a esa persona y después vengo por ti’. Es tiránica”.

En la sección de los comentarios del video, cientos de usuarios comenzaron a manifestar preocupación y angustia, mencionando nombres específicos de figuras queridas en el país que rondan la edad mencionada por Mhoni Vidente.

Sin embargo, no todos tomaron sus palabras con la misma seriedad y una gran parte del público reaccionó con escepticismo, cuestionando su capacidad para anticipar este tipo de acontecimientos tan delicados.

Por otro lado, los usuarios dejaron en claro que, para ellos, las predicciones sobre la muerte no deberían ser expuestas de esa forma.

“Nadie puede pronosticar la muerte de una persona, solo Dios lo sabe”; “Yo no creo que ella tenga la capacidad de saber cuándo se mueren las personas”; “Vivir y morir es lo más normal que Dios manda. Nadie es inmortal, todos nos vamos a ir”; “No le creo nada”; “Nunca acierta”; y “Es un ciclo que todos tenemos que pasar”, son algunas de las palabras que se leen.

Estos mensajes reflejan que, aunque Mhoni cuenta con una audiencia fiel, también enfrenta constantes críticas de quienes consideran que sus predicciones no deben ser tomadas como verdad absoluta.