Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente predice la muerte de famosa mexicana; redes estallan y muestran angustia

Fanáticos de reconocidas estrellas se preocuparon por las palabras de la mujer.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 1:29 a. m.
Mhoni Vidente, famosa vidente.
Mhoni Vidente habló del posible fallecimiento de una estrella mexicana. | Foto: YouTube El Heraldo de México - Reporte H

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar polémica en redes sociales, luego de compartir una nueva predicción, la cual ha causado inquietud entre los usuarios de distintas plataformas.

Durante una reciente entrevista para un canal de televisión, la reconocida pitonisa aseguró que se aproxima la muerte de una mujer famosa en México, lo que provocó una gran cantidad de comentarios, especulaciones y reacciones divididas.

Mhoni Vidente habló sobre visiones que tuvo para finales de 2025.
Mhoni Vidente habló sobre la posible muerte de una famosa mexicana. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Frente a las cámaras, Mhoni afirmó: “Lamentablemente, viene la muerte de una mujer que fue muy conocida en México, muy querida, una artista de 74 años, que muere de un infarto fulminante, totalmente. Yo creo que es una de las muertes más bonitas, porque te da un dolor, te oprime el corazón y entregas el espíritu a Dios”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y generaron debate sobre la veracidad de sus visiones y el impacto que tiene cada vez que se pronuncia en internet.

Contexto: Mhoni Vidente: el ritual para ganar la lotería y tener prosperidad en diciembre

Mhoni agregó: “Son cosas de la vida... Recordemos que la muerte es democrática, a todo mundo nos va a tocar; es completamente tiránica porque cuando tú le dices a la muerte: ‘no te lleves a esta persona, te doy mi vida’, la muerte te dice: ‘me voy a llevar a esa persona y después vengo por ti’. Es tiránica”.

En la sección de los comentarios del video, cientos de usuarios comenzaron a manifestar preocupación y angustia, mencionando nombres específicos de figuras queridas en el país que rondan la edad mencionada por Mhoni Vidente.

Sin embargo, no todos tomaron sus palabras con la misma seriedad y una gran parte del público reaccionó con escepticismo, cuestionando su capacidad para anticipar este tipo de acontecimientos tan delicados.

Por otro lado, los usuarios dejaron en claro que, para ellos, las predicciones sobre la muerte no deberían ser expuestas de esa forma.

“Nadie puede pronosticar la muerte de una persona, solo Dios lo sabe”; “Yo no creo que ella tenga la capacidad de saber cuándo se mueren las personas”; “Vivir y morir es lo más normal que Dios manda. Nadie es inmortal, todos nos vamos a ir”; “No le creo nada”; “Nunca acierta”; y “Es un ciclo que todos tenemos que pasar”, son algunas de las palabras que se leen.

Contexto: Mhoni Vidente advirtió sobre angustiante suceso que causaría daños pronto; no habría forma de detenerlo: “Tomar precauciones”

Estos mensajes reflejan que, aunque Mhoni cuenta con una audiencia fiel, también enfrenta constantes críticas de quienes consideran que sus predicciones no deben ser tomadas como verdad absoluta.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La tabla de posiciones del grupo B en Liga BetPlay, tras partidazo entre Junior y Nacional: nada definido

2. Mhoni Vidente predice la muerte de famosa mexicana; redes estallan y muestran angustia

3. Pico y placa en Bogotá el lunes, 1 de diciembre: ojo conductores con la rotación

4. Identifican a los capturados tras la balacera en centro comercial de Bucaramanga. Podrían estar relacionados con el Tren de Aragua

5. Doblete de Luis Javier Suárez puso picante la puja por ir al Mundial 2026: Lorenzo toma nota

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidentePredicciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.