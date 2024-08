J Balvin se lanza al mundo del cine: En qué película actuará

El reguetonero colombiano José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como JBalvin, compartió rodaje con Sean Astin en el filme llamado ‘Little Lorraine’ que aún no tiene fecha de estreno, pero será producida para el 2025.

En la actualidad J Balvin ha colaborado con las bandas musicales de Rápidos y furiosos 7 Rápidos y furiosos 8, Juego de espías y Bad Boys for Life , en esta ocasión, estará frente a las cámaras en una producción cinematográfica que toca temas sobre el contrabando, la cocaína y los narcos.

¿Qué premios musicales ha ganado J Balvin?

El reguetonero paisa y actor de varios proyectos en la pantalla grande, ha ganado once Premios Billboard de la Música Latina, entre ellos seis Premios Grammy Latino, cinco Premios MTV a los Videos Musicales y siete Premios de la Música Latinoamericana, junto a ellos recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy. Esto lo convierte en uno de los mayores exponentes de la música urbana a nivel nacional e internacional.

‘Rayo’ el nuevo disco de J Balvin que es tendencia

J Balvin dejó un mensaje en su cuenta de Instagram ante su nuevo disco: “Pasó un buen tiempo desde mi último álbum, lo sé. Pero por eso mismo me aseguré de entregar todo de mí en Rayo, un álbum PA LA FAMILIA.”, dijo en una publicación que está acompañada de varias fotos del cantante sobre carros.