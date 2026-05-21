Ecuador mantiene los aranceles sobre Colombia: presentó dos recursos y dos acciones ante la Comunidad Andina

El Gobierno de Ecuador decidió mantener los aranceles aplicados a productos provenientes de Colombia y escaló la controversia comercial al presentar dos recursos y dos acciones ante la Comunidad Andina (CAN), con los que busca que el organismo regional reconsidere sus decisiones sobre las medidas tributarias adoptadas por Quito.

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La administración del presidente Daniel Noboa reaccionó así frente a las órdenes emitidas por la CAN relacionadas con los impuestos comerciales impuestos por Ecuador a bienes colombianos, en una disputa que podría tener efectos sobre el comercio bilateral y la integración económica andina.

#Mundo| El gobierno de Ecuador presentó dos recursos y dos acciones ante la Comunidad Andina en los que plantea reconsiderar las ordenes del organismo sobre los impuestos comerciales a Colombia.



Bajo esta respuesta del gobierno de Daniel Noboa, los aranceles de Ecuador sobre… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 21, 2026

Con esta movida jurídica y diplomática, Ecuador deja claro que no dará marcha atrás, al menos por ahora, en la aplicación de los aranceles mientras se resuelven los procedimientos ante el organismo regional.

Ecuador busca defender sus medidas comerciales

Aunque el Gobierno ecuatoriano no ha revelado en detalle el contenido de los recursos y acciones presentadas, la decisión apunta a sostener la legalidad y conveniencia de las medidas comerciales adoptadas frente a Colombia.

La controversia gira alrededor de las facultades que tienen los países miembros de la CAN para imponer restricciones o impuestos comerciales dentro del bloque regional, que históricamente ha promovido la libre circulación de bienes entre sus integrantes.

La Comunidad Andina, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, tiene entre sus principales funciones supervisar el cumplimiento de las normas de integración económica y resolver controversias entre los países miembros.

En este caso, el organismo había emitido órdenes relacionadas con los impuestos ecuatorianos, lo que llevó al Gobierno de Noboa a activar mecanismos legales para solicitar una revisión de dichas decisiones.

¿Qué había ordenado la Comunidad Andina?

La Comunidad Andina ordenó a los Gobiernos de Colombia y Ecuador retirar los aranceles aplicados a comienzos de este año, medidas que surgieron tras tensiones por la seguridad en la frontera común y que posteriormente derivaron en una intensa disputa comercial entre ambos países.

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“Yo espero que tanto Ecuador como Colombia acaten de manera inmediata esta decisión de la comunidad y se restablezca el 0 % de arancel para el universo del comercio y de los productos que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente. Esperamos que los dos gobiernos cumplan y acaten estas decisiones”, señaló Bruce Mac Master al revelar la orden dada por la Comunidad Andina.