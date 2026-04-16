Dólar cierra al alza en la tarde del jueves 16 de abril de 2026

El dólar terminó la jornada de este jueves al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 16 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.605, lo que significó un aumento de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.603.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.620.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.627, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.600. El promedio cotizado se encuentra en $3.614.

Precio del dólar en Colombia este 16 de abril. La divisa va subiendo en la jornada

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,549 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 735,4.

Mercados internacionales siguen expectantes. Foto: Colprensa

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,07 %, llegando a las 97,835 unidades.

Economía internacional

La Venezuela pos-Maduro es muy “apetecible” para inversionistas, afirmó el jueves la CEO del Grupo Cisneros, que anunció un fondo de inversión por 1.000 millones de dólares para financiar sectores claves en la recuperación económica del país.

Cisneros, un importante conglomerado venezolano de medios y servicios de telecomunicaciones, dijo apostar por la reactivación económica del país, tras los cambios legales que adelanta la presidenta Delcy Rodríguez. La mandataria interina gobierna el país desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado.

“Venezuela ya es extremadamente apetecible, por lo menos para muchos inversionistas”, dijo Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros, en rueda de prensa en Caracas.

Los mercados de Venezuela se han vuelto más atractivos para los inversionistas. Foto: GETTY IMAGES

“Han sido muy interesantes las conversaciones con inversionistas. En el ‘roadshow’ (de presentación) que hemos tenido para levantar el capital, tanto el americano como el latinoamericano sienten que, con el respaldo de Estados Unidos, esto ya es una oportunidad que tiene sentido”, agregó.

El grupo prevé invertir los recursos del fondo, registrado en Estados Unidos, en sectores como el inmobiliario, el turismo, la salud y la agricultura. No planea financiar planes en petróleo y minería.

El Gobierno de Rodríguez reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrirse al sector privado nacional y extranjero, bajo presiones del Gobierno de Donald Trump. Desde entonces, Venezuela ha vuelto a ser un mercado atractivo para invertir.

*Con información de AFP.