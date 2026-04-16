Dólar

Precio del dólar en Colombia este 16 de abril. La divisa va subiendo en la jornada

La moneda estadounidense inició la jornada sobre los 3600 pesos en medio de la presión geopolítica y la compra que está haciendo el gobierno.

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Redacción Economía
16 de abril de 2026, 8:25 a. m.
La moneda estadounidense está presionada por la situación geopolítica y fenómenos internos en Colombia.
La moneda estadounidense está presionada por la situación geopolítica y fenómenos internos en Colombia. Foto: El País

El dólar en Colombia, para este jueves 16 de abril, abrió con un precio de 3.624,9 pesos desde una tasa representativa del mercado-TRM de 3603,19 pesos.

La presión de la divisa proviene desde dos frentes: la prácticamente parálisis del Estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del petróleo que se mueve en el mundo, más un fenómeno local, la compra de divisas por parte del gobierno que se prepara para la recompra de la deuda.

Petroleros y mercantes esperan en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos.
El Estrecho de Ormuz, punto crucial para el paso del petróleo hacia el mundo. Foto: AP

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