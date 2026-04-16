Precio del dólar en Colombia este 16 de abril. La divisa va subiendo en la jornada

El dólar en Colombia, para este jueves 16 de abril, abrió con un precio de 3.624,9 pesos desde una tasa representativa del mercado-TRM de 3603,19 pesos.

La presión de la divisa proviene desde dos frentes: la prácticamente parálisis del Estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del petróleo que se mueve en el mundo, más un fenómeno local, la compra de divisas por parte del gobierno que se prepara para la recompra de la deuda.

El Estrecho de Ormuz, punto crucial para el paso del petróleo hacia el mundo. Foto: AP

Noticia en desarrollo