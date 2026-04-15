El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 15 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.619, lo que significó una reducción de $41 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.578.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.570.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.620, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.570. El promedio cotizado se encuentra en $3.603.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 2,753 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 962,23.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,07 % llegando a las 97,835 unidades.

Así se mueve la moneda americana hoy Foto: Adobe Stock

La BBC anuncia un recorte de hasta 2.000 empleos, cerca del 10 % de su plantilla

La BBC anunció este miércoles que suprimirá entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, equivalente a cerca del 10 % de sus efectivos, para reducir costos, en la mayor ola de despidos en el grupo audiovisual en 15 años.

La cadena había adelantado en febrero su intención de reducir sus costos en un 10 %, sin revelar su impacto en la institución británica, que atraviesa un período complicado tras la dimisión de su director general y la demanda por difamación de Donald Trump, tras la difusión de un montaje engañoso sobre el mandatario estadounidense.

“Necesitamos ahorrar 500 millones de libras [unos 650 millones de dólares] adicionales de nuestros costos operativos anuales totales de 5.000 millones de libras [unos 6.500 millones de dólares] en los próximos dos años, con la mayor parte de estos nuevos ahorros previstos para 2027/28”, anunció la cadena en un comunicado.

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“Inevitablemente, estos planes también implicarán una reducción del número de empleos en la BBC. Prevemos que el número total de puestos de trabajo se reducirá en entre 1.800 y 2.000”, añadió el grupo.

Estos recortes de puestos se anuncian poco antes de la llegada del nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, antiguo directivo de Google, quien asumirá sus funciones el 18 de mayo.

La BBC anunció el pasado 12 de febrero que quería reducir sus costos en un 10 % como respuesta a “importantes presiones financieras”..

La BBC anuncia un recorte de hasta 2.000 empleos, cerca del 10 Foto: PA Images via Getty Images

Las dificultades de la reconocida cadena británica se han agravado debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.

“Como saben, la BBC se enfrenta a importantes presiones financieras, a las que debemos responder con rapidez. En pocas palabras, la brecha entre nuestros costes y nuestros ingresos está aumentando”, señaló este miércoles la cadena en su comunicado.

“La inflación en la producción sigue siendo muy alta, nuestros ingresos por el canon y comerciales están bajo presión y la economía mundial sigue siendo inestable”, añadió.