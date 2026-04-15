Despido sin justa causa en 2026: cuanto le deben pagar si gana el salario mínimo en Colombia

En Colombia, perder el empleo sin una causa justificada no solo implica un impacto en los ingresos, también activa un derecho económico clave: la indemnización.

En 2026, con el salario mínimo en $ 1.750.905 y un auxilio de transporte de $ 249.095, entender cómo se calcula este pago es fundamental para no recibir menos de lo que corresponde.

El Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la indemnización por despido sin justa causa depende del tipo de contrato y del tiempo trabajado.

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reacciona a decisión del Consejo de Estado con el salario mínimo

En contratos a término indefinido, los más comunes y para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos, el cálculo se hace con base en días de salario: 30 días por el primer año de servicio y 20 días adicionales por cada año siguiente, o proporcional por fracción.

¿Sobre qué salario se calcula?

Un punto clave y donde suelen presentarse errores es la base del cálculo. Aunque el trabajador puede recibir mensualmente cerca de $ 2.000.000 sumando auxilio de transporte, la indemnización no se liquida sobre ese total, ya que este auxilio no constituye salario.

En cambio, sí deben incluirse todos los ingresos que hacen parte de la remuneración real del trabajador, como horas extras, recargos nocturnos, dominicales, comisiones y bonificaciones habituales. Ignorar estos componentes puede llevar a una liquidación inferior a la que corresponde por ley.

Muchos trabajadores no saben cuánto les corresponde cuando los despiden. Foto: Getty Images

La polémica frase que soltó el presidente Gustavo Petro por críticas al salario mínimo vital

Ejemplo con salario mínimo en 2026

Tomando como base el salario mínimo de $1.750.905, el cálculo sería:

- 1 año de trabajo

- 30 días de salario

Indemnización: $ 1.750.905

- 2 años de trabajo

-30 días + 20 días

50 días: $ 2.918.175

- 3 años de trabajo

- 30 días + 40 días

70 días: $ 4.085.445

Esto demuestra que la indemnización puede representar varios millones, dependiendo de la antigüedad y de los ingresos salariales adicionales.

No reemplaza la liquidación

Otro error frecuente es pensar que este pago sustituye otras obligaciones. La indemnización es adicional a la liquidación, que incluye cesantías, intereses, prima de servicios, vacaciones y salarios pendientes.

Además, este pago adquiere más relevancia para la estabilidad financiera del trabajador despedido. Un cálculo mal hecho o incompleto puede significar una pérdida importante de ingresos en un momento crítico.

¿En qué lugar quedó Colombia? Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina

En ese sentido, se recomienda revisar con detalle la composición del salario antes de aceptar cualquier liquidación. La diferencia entre incluir o no ciertos ingresos puede cambiar significativamente el monto final.

La indemnización no se calcula sobre todo lo que recibe el trabajador, sino sobre lo que legalmente constituye salario. Entender esa diferencia puede evitar errores que, en la práctica, terminan costando caro.