CÁPSULA

Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

Datos de Asofondos, Asobancaria y el Dane evidencian el papel del ahorro laboral y el crédito en el acceso a vivienda, en un contexto donde el arriendo sigue predominando.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 1:58 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: Getty Images/iStockphoto

El ahorro en cesantías de los trabajadores formales en Colombia alcanzó un máximo histórico al cierre de 2025. Según cifras de Asofondos, los fondos administraron más de $26 billones, en un contexto de crecimiento del empleo formal y del ahorro laboral.

Este comportamiento se registra mientras la vivienda propia no es mayoritaria en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024 del Dane, el 39,6 % de los hogares habita vivienda propia, frente a un 40,4 % que vive en arriendo o subarriendo.

Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se desembolsaron 150.714 créditos de vivienda, según Asobancaria. El 52 % se destinó a vivienda nueva. En paralelo, más del 50 % de los retiros de cesantías se usó para compra, construcción, remodelación o abonos a créditos hipotecarios, de acuerdo con Asofondos.

El interés por adquirir vivienda también se reflejó en el entorno digital. Durante 2025 se registraron más de 106 millones de búsquedas relacionadas con vivienda en Metrocuadrado; el 52 % correspondió a intención de compra. Los apartamentos concentraron el 62 % del interés para venta y las casas cerca del 30 %. En arriendo, las búsquedas en ciudades principales superaron el 54 %. El 58 % se enfocó en cánones entre $500.000 y $2 millones, y el 20 %, entre $2,1 y $5 millones.

Cápsulas

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

Cápsulas

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

Cápsulas

Marca de tecnología ratifica a James Rodríguez como uno de sus principales embajadores en Colombia

Cápsulas

Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

Dinero

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Cápsulas

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Cápsulas

El mercado de coloración capilar crece y se moderniza con nuevas técnicas en América Latina: “La evolución exige conocimientos técnicos sólidos”

Cápsulas

Colombia gana terreno como centro de producción cosmética en Latinoamérica: “Conocimiento estratégico”

Macroeconomía

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

Macroeconomía

Pago de cesantías no cambiará tras decisión del Consejo de Estado de suspender el salario mínimo

Mercado inmobiliario colombiano en 2025 registró mayor interés por el arriendo

En este contexto se realizará la ‘MetroFeria de Cesantías’, en formato digital del 1 de febrero al 15 de marzo y con jornada presencial el 28 de febrero en Bogotá.

“Queremos brindar información clara y confiable para que las personas puedan asesorarse, conocer las ofertas disponibles y evaluar proyectos de vivienda VIS y No VIS que se ajusten a sus necesidades y posibilidades. La MetroFeria de Cesantías es un espacio pensado para que los hogares colombianos tomen decisiones informadas y vean en sus cesantías una oportunidad real para avanzar hacia la vivienda propia o en una vivienda para inversión y aprovechar la rentabilidad de los bienes raíces”, señaló Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado.

Más de Cápsulas

Angélica María Arbeláez, Aqualia

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

Magnex y Drummond

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

James Rodríguez en camino a firmar su contrato con Minnesota United.

Marca de tecnología ratifica a James Rodríguez como uno de sus principales embajadores en Colombia

Alquilar casa / arriendo

Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

El objetivo del banco central es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos.

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Renault Sanautos

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Estilista antioqueño Álvaro Cadavid

El mercado de coloración capilar crece y se moderniza con nuevas técnicas en América Latina: “La evolución exige conocimientos técnicos sólidos”

Desmaquillarse

Colombia gana terreno como centro de producción cosmética en Latinoamérica: “Conocimiento estratégico”

Mariano Ortega, emprendedor colombiano

Emprendedor colombiano crea startup que formaliza el trabajo doméstico; ha beneficiado a más de 3.000 trabajadoras

Noticias Destacadas