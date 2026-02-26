Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

El ahorro en cesantías de los trabajadores formales en Colombia alcanzó un máximo histórico al cierre de 2025. Según cifras de Asofondos, los fondos administraron más de $26 billones, en un contexto de crecimiento del empleo formal y del ahorro laboral.

Este comportamiento se registra mientras la vivienda propia no es mayoritaria en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024 del Dane, el 39,6 % de los hogares habita vivienda propia, frente a un 40,4 % que vive en arriendo o subarriendo.

Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se desembolsaron 150.714 créditos de vivienda, según Asobancaria. El 52 % se destinó a vivienda nueva. En paralelo, más del 50 % de los retiros de cesantías se usó para compra, construcción, remodelación o abonos a créditos hipotecarios, de acuerdo con Asofondos.

El interés por adquirir vivienda también se reflejó en el entorno digital. Durante 2025 se registraron más de 106 millones de búsquedas relacionadas con vivienda en Metrocuadrado; el 52 % correspondió a intención de compra. Los apartamentos concentraron el 62 % del interés para venta y las casas cerca del 30 %. En arriendo, las búsquedas en ciudades principales superaron el 54 %. El 58 % se enfocó en cánones entre $500.000 y $2 millones, y el 20 %, entre $2,1 y $5 millones.

En este contexto se realizará la ‘MetroFeria de Cesantías’, en formato digital del 1 de febrero al 15 de marzo y con jornada presencial el 28 de febrero en Bogotá.

“Queremos brindar información clara y confiable para que las personas puedan asesorarse, conocer las ofertas disponibles y evaluar proyectos de vivienda VIS y No VIS que se ajusten a sus necesidades y posibilidades. La MetroFeria de Cesantías es un espacio pensado para que los hogares colombianos tomen decisiones informadas y vean en sus cesantías una oportunidad real para avanzar hacia la vivienda propia o en una vivienda para inversión y aprovechar la rentabilidad de los bienes raíces”, señaló Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado.