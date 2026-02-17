Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

El pasado 16 de febrero venció el plazo para que los empleadores consignaran las cesantías de sus empleados correspondientes al trabajo de 2025. Dichos aportes registraron un crecimiento significativo frente al año anterior, reflejando tanto el aumento del empleo formal como el mayor valor de los salarios.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, las cesantías causadas en 2025 y consignadas en 2026 ascendieron a 18,16 billones de pesos, lo que representa un incremento anual del 12,82 % nominal y del 7,34 % real (descontando inflación).

Evolución del recaudo de cesantías 2026 Foto: Superfinanciera

Del total consignado, el 77,9 % (equivalente a 14,15 billones) fue administrado por los fondos privados de cesantías, mientras que el 22,1 % restante (4,01 billones de pesos) se depositó en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Estas cifras evidencian la predominancia del régimen privado en la administración de este ahorro laboral obligatorio.

A diciembre de 2025, el sistema de cesantías contaba con 13,29 millones de afiliados, de los cuales 8,03 millones eran hombres y 5,26 millones, mujeres. La mayor concentración de afiliados se registró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, departamentos que agrupan cerca del 60 % del total nacional, en línea con su peso en el mercado laboral formal del país.

Afiliados a los fondos de cesantías y al FNA Foto: Superfinanciera

En cuanto a los retiros, durante 2025 los trabajadores afiliados a las administradoras privadas retiraron 11,65 billones de pesos, un 9,4 % más que en 2024. La principal causa fue la terminación del contrato laboral, que explicó el 35,6 % de los retiros, aunque con una leve reducción frente al año anterior. Al mismo tiempo, aumentó la participación de los retiros destinados a educación, lo que sugiere un mayor uso de las cesantías como herramienta de inversión en capital humano.

De los recursos recaudados en cesantías este año, 44,6 % entraron a Porvenir, 28,7 % a Protección, 19 % al FNA y el resto a Colfondos y Skandia.

Recaudo de cesantías 2026 Foto: Superfinanciera

En Porvenir, administradora de pensiones y cesantías que pertenece al Grupo Aval, señalaron que su recaudo de 2026 es el mayor en los 35 años de historia de la compañía. “Estas cifras no solo reflejan la importancia del tejido empresarial colombiano y su compromiso con los trabajadores, sino también la confianza de millones de afiliados en una gestión responsable de su ahorro. Las cesantías son un componente esencial del sistema de seguridad social colombiano y un instrumento de ahorro para la estabilidad y el progreso de las familias”, señaló Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.

Según la AFP, en 2025 les generó a sus afiliados de cesantías rendimientos por 1,2 billones de pesos, al tiempo que reportó avances en la digitalización del servicio. En 2025, el 45 % de sus retiros de cesantías se hicieron por los canales digitales, lo que representó un crecimiento del 7 % frente al año anterior.

Por qué no retirar las cesantías puede fortalecer su futuro financiero

Así mismo, durante el año pasado, Porvenir atendió 1.798.206 solicitudes de retiro de cesantías por un total de 5,73 billones de pesos, de los cuales 2,1 billones fueron por terminación de contrato y 1,69 billones para compra de vivienda.