Laboral

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

Las cesantías correspondientes a 2025 crecieron 12,8 %. Esos recursos son la prestación social de 13,29 millones de afiliados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 8:08 p. m.
Las cesantías causadas en 2025 y consignadas en 2026 ascendieron a 18,16 billones de pesos.
Las cesantías causadas en 2025 y consignadas en 2026 ascendieron a 18,16 billones de pesos. Foto: Getty Images

El pasado 16 de febrero venció el plazo para que los empleadores consignaran las cesantías de sus empleados correspondientes al trabajo de 2025. Dichos aportes registraron un crecimiento significativo frente al año anterior, reflejando tanto el aumento del empleo formal como el mayor valor de los salarios.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, las cesantías causadas en 2025 y consignadas en 2026 ascendieron a 18,16 billones de pesos, lo que representa un incremento anual del 12,82 % nominal y del 7,34 % real (descontando inflación).

Evolución del recaudo de cesantías 2026
Evolución del recaudo de cesantías 2026 Foto: Superfinanciera

Del total consignado, el 77,9 % (equivalente a 14,15 billones) fue administrado por los fondos privados de cesantías, mientras que el 22,1 % restante (4,01 billones de pesos) se depositó en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Estas cifras evidencian la predominancia del régimen privado en la administración de este ahorro laboral obligatorio.

A diciembre de 2025, el sistema de cesantías contaba con 13,29 millones de afiliados, de los cuales 8,03 millones eran hombres y 5,26 millones, mujeres. La mayor concentración de afiliados se registró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, departamentos que agrupan cerca del 60 % del total nacional, en línea con su peso en el mercado laboral formal del país.

Macroeconomía

El Plan Financiero 2026 nada que se destapa. Se acaba febrero y aún sin la hoja de ruta de las finanzas para el año. ¿qué pasa?

Macroeconomía

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Macroeconomía

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

Macroeconomía

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Macroeconomía

Euro: cotización de la divisa hoy 17 de febrero en Colombia

Macroeconomía

Dólar cierra a la baja en Colombia: valor oficial del 17 de febrero

Macroeconomía

Colombianos buscan más arriendos que inmuebles para comprar: así se movió el mercado inmobiliario en 2025

Macroeconomía

Pago de cesantías no cambiará tras decisión del Consejo de Estado de suspender el salario mínimo

Consumo inteligente

Cambio en la fecha de consignación de las cesantías; conozca el nuevo día límite

Mejor Colombia

¿Cómo usar las cesantías para construir un mejor futuro?

Afiliados a los fondos de cesantías y al FNA
Afiliados a los fondos de cesantías y al FNA Foto: Superfinanciera

En cuanto a los retiros, durante 2025 los trabajadores afiliados a las administradoras privadas retiraron 11,65 billones de pesos, un 9,4 % más que en 2024. La principal causa fue la terminación del contrato laboral, que explicó el 35,6 % de los retiros, aunque con una leve reducción frente al año anterior. Al mismo tiempo, aumentó la participación de los retiros destinados a educación, lo que sugiere un mayor uso de las cesantías como herramienta de inversión en capital humano.

De los recursos recaudados en cesantías este año, 44,6 % entraron a Porvenir, 28,7 % a Protección, 19 % al FNA y el resto a Colfondos y Skandia.

Recaudo de cesantías 2026
Recaudo de cesantías 2026 Foto: Superfinanciera

En Porvenir, administradora de pensiones y cesantías que pertenece al Grupo Aval, señalaron que su recaudo de 2026 es el mayor en los 35 años de historia de la compañía. “Estas cifras no solo reflejan la importancia del tejido empresarial colombiano y su compromiso con los trabajadores, sino también la confianza de millones de afiliados en una gestión responsable de su ahorro. Las cesantías son un componente esencial del sistema de seguridad social colombiano y un instrumento de ahorro para la estabilidad y el progreso de las familias”, señaló Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.

Según la AFP, en 2025 les generó a sus afiliados de cesantías rendimientos por 1,2 billones de pesos, al tiempo que reportó avances en la digitalización del servicio. En 2025, el 45 % de sus retiros de cesantías se hicieron por los canales digitales, lo que representó un crecimiento del 7 % frente al año anterior.

Por qué no retirar las cesantías puede fortalecer su futuro financiero

Así mismo, durante el año pasado, Porvenir atendió 1.798.206 solicitudes de retiro de cesantías por un total de 5,73 billones de pesos, de los cuales 2,1 billones fueron por terminación de contrato y 1,69 billones para compra de vivienda.

Más de Macroeconomía

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.

El Plan Financiero 2026 nada que se destapa. Se acaba febrero y aún sin la hoja de ruta de las finanzas para el año. ¿qué pasa?

Túneles en la vía al Llano

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Rappi

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

Radiografía del endeudamiento histórico en Colombia - $COP billones

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Billetes euros.

Euro: cotización de la divisa hoy 17 de febrero en Colombia

Dólar cerró en Colombia

Dólar cierra a la baja en Colombia: valor oficial del 17 de febrero

Se vende o se arrienda finca raiz

Colombianos buscan más arriendos que inmuebles para comprar: así se movió el mercado inmobiliario en 2025

UNGRD y la Contraloría General

Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

Pese a que en el MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza.

Contratistas del Estado recibirían pagos atrasados tras retrasos presupuestales

Noticias Destacadas