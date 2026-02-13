Cesantias

Cesantías 2026: ¿retirarlas o mantenerlas como ahorro?

Aunque fueron creadas como protección ante el desempleo, muchos trabajadores las usan para consumo inmediato.

Redacción Economía
13 de febrero de 2026, 1:57 p. m.
Usarlas para educación o vivienda puede fortalecer la estabilidad financiera.
Usarlas para educación o vivienda puede fortalecer la estabilidad financiera.

Cada febrero, cuando las empresas consignan las cesantías a los fondos correspondientes, millones de trabajadores colombianos enfrentan una decisión recurrente: retirarlas o dejarlas acumuladas como ahorro.

Aunque este beneficio fue concebido como un mecanismo de protección frente al desempleo, en la práctica su uso suele desviarse hacia gastos de corto plazo, lo que puede debilitar la estabilidad financiera de los hogares.

En Colombia, más de 10 millones de trabajadores formales reciben cesantías cada año, según cifras citadas del Ministerio del Trabajo.

¿Cómo usar las cesantías para construir un mejor futuro?

Sin embargo, datos del sistema de protección al cesante evidencian que una parte significativa de los retiros se destina al consumo inmediato, lo que refleja que para muchos este ahorro es percibido como un ingreso adicional y no como un respaldo ante imprevistos.

El debate no es menor. Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional al tiempo laborado y cumplen una función clave en periodos de transición laboral.

Gabriela Durán, country manager de Buk, advierte que la discusión no debería centrarse únicamente en si se retiran o no, sino en el propósito del retiro.

Existen escenarios en los que su uso puede ser coherente con una estrategia financiera personal. La inversión en educación y formación, por ejemplo, puede mejorar la empleabilidad y aumentar la estabilidad futura de ingresos.

¿Cómo consultar el monto actual de sus cesantías por medio de la cédula?

También su destinación a vivienda ya sea para compra, mejora o pago de deuda asociada suele tener un impacto estructural más sostenible que el gasto corriente. Y, por supuesto, su utilización en caso de desempleo responde al objetivo original del beneficio.

Las empresas, además de consignar a tiempo, deben trabajar en campañas de educación financiera que permitan que las cesantías sean usadas de forma responsable por sus beneficiarios.
Retirarlas sin planificación reduce el respaldo ante el desempleo. Foto: Porvenir

En contraste, retirar las cesantías sin un plan claro para cubrir consumo inmediato puede ser una señal de alerta financiera. Al hacerlo, el trabajador pierde la posibilidad de mantener un fondo acumulado que le brinde tranquilidad frente a eventuales pérdidas de empleo o emergencias económicas.

En este contexto, el papel de las áreas de recursos humanos ha adquirido mayor relevancia. Más allá del cumplimiento de la consignación anual, las organizaciones se están convirtiendo en espacios de orientación para que los colaboradores comprendan cómo integrar este beneficio en su planeación financiera.

La educación financiera interna puede marcar la diferencia entre un retiro impulsivo y una decisión estratégica.

En un entorno económico caracterizado por presiones inflacionarias y alta volatilidad laboral, las cesantías representan uno de los pocos mecanismos de ahorro obligatorio con los que cuentan los trabajadores formales.

¿En qué casos los trabajadores en Colombia pueden perder sus cesantías?

La decisión de mantenerlas o retirarlas no debería tomarse con base en la inmediatez, sino en una evaluación consciente de necesidades, metas y riesgos.

Más que un trámite anual, las cesantías pueden convertirse en un instrumento de estabilidad si se gestionan con visión de largo plazo. La clave está en transformar este ahorro en una herramienta efectiva de protección y no en una solución pasajera frente a gastos momentáneos.

