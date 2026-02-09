Mercado inmobiliario colombiano en 2025 registró mayor interés por el arriendo

Durante 2025, el mercado inmobiliario colombiano presentó un comportamiento dinámico, con ajustes en los precios y cambios en las preferencias de los hogares, tanto para la compra como para el arriendo de vivienda. Según cifras del portal Fincaraiz, el 71 % de las búsquedas de los usuarios se concentró en el arriendo, mientras que la venta representó el 29 %.

En cuanto al tipo de inmueble, los apartamentos se consolidaron como los más demandados, con un 66 % de las consultas, seguidos por las casas (21 %), los apartaestudios (9 %) y, en menor medida, los locales comerciales, oficinas y otros inmuebles (3 %). La plataforma registró 81 millones de vistas durante el año, con 4,8 millones de usuarios activos mensuales y 9,1 millones de consultas anuales.

“Se ha podido observar que el interés de los ciudadanos se mantiene concentrado principalmente en los estratos medios (3 y 4), donde se registra el mayor volumen y rotación de búsqueda. Adicionalmente, los inmuebles más solicitados fueron apartamentos de dos habitaciones que están en la modalidad de arriendo, con valores promedio entre $ 2.000.000 a $ 3.300.000, lo que evidencia una demanda sostenida en este segmento”, señaló Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.

En términos geográficos, Bogotá lideró la demanda y oferta a nivel nacional, con el 73 % de las búsquedas centradas en apartamentos. Le siguen Medellín (68 %), Barranquilla (69 %), Bucaramanga (69,5 %) y Cali (58 %). En todas las ciudades, las casas y los apartaestudios representaron una proporción menor de la demanda.

Por último, las ciudades que registraron mayores aumentos en los precios fueron Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero, donde los compradores y arrendatarios buscan viviendas con cercanía a zonas verdes, buena conectividad, condiciones de seguridad y espacios funcionales, ajustados a las nuevas dinámicas de vida y trabajo.