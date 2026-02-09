CÁPSULA

Mercado inmobiliario colombiano en 2025 registró mayor interés por el arriendo

Las búsquedas en plataformas digitales reflejan un mayor interés por arrendar, especialmente en estratos medios y apartamentos de dos habitaciones, con Bogotá liderando la demanda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 9:44 a. m.
Arriendo en Colombia. (Imagen de referencia)
Arriendo en Colombia. (Imagen de referencia) Foto: ADOBE STOCK

Durante 2025, el mercado inmobiliario colombiano presentó un comportamiento dinámico, con ajustes en los precios y cambios en las preferencias de los hogares, tanto para la compra como para el arriendo de vivienda. Según cifras del portal Fincaraiz, el 71 % de las búsquedas de los usuarios se concentró en el arriendo, mientras que la venta representó el 29 %.

En cuanto al tipo de inmueble, los apartamentos se consolidaron como los más demandados, con un 66 % de las consultas, seguidos por las casas (21 %), los apartaestudios (9 %) y, en menor medida, los locales comerciales, oficinas y otros inmuebles (3 %). La plataforma registró 81 millones de vistas durante el año, con 4,8 millones de usuarios activos mensuales y 9,1 millones de consultas anuales.

“Se ha podido observar que el interés de los ciudadanos se mantiene concentrado principalmente en los estratos medios (3 y 4), donde se registra el mayor volumen y rotación de búsqueda. Adicionalmente, los inmuebles más solicitados fueron apartamentos de dos habitaciones que están en la modalidad de arriendo, con valores promedio entre $ 2.000.000 a $ 3.300.000, lo que evidencia una demanda sostenida en este segmento”, señaló Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.

En términos geográficos, Bogotá lideró la demanda y oferta a nivel nacional, con el 73 % de las búsquedas centradas en apartamentos. Le siguen Medellín (68 %), Barranquilla (69 %), Bucaramanga (69,5 %) y Cali (58 %). En todas las ciudades, las casas y los apartaestudios representaron una proporción menor de la demanda.

Cápsulas

Aumento de trastornos digestivos impulsa el desarrollo de soluciones científicas en Colombia

Cápsulas

Resumen digital de atención en salud transformará el acceso a la información clínica en Colombia

Cápsulas

Lluvias atípicas golpean cultivos de maíz y fríjol en pleno periodo seco

Cápsulas

Proponen un “Invima campesino” y alertan sobre efectos del catastro multipropósito en la ruralidad: “Puede sembrar, pero no transformar”

Cápsulas

Grupo Ambiente, compañía colombiana, inicia expansión internacional con llegada a México

Cápsulas

Ventas de cocinas de alta gama crecieron en 2025: “Niveles de satisfacción reflejan el valor que los clientes otorgan”

Cápsulas

Plataforma especializada en Inteligencia Artificial en el sector legal anunció su llegada a Colombia

Confidenciales

¿Qué tan costosos son los arriendos en Bogotá si se hace una comparación con otras ciudades del mundo?

Macroeconomía

El aumento que no se siente: así vive una persona que gana el salario mínimo con la tarifa de 2026

Macroeconomía

Este será el incremento de los arriendos en Colombia para 2026, según el IPC: fecha y quiénes serán afectados

Por último, las ciudades que registraron mayores aumentos en los precios fueron Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero, donde los compradores y arrendatarios buscan viviendas con cercanía a zonas verdes, buena conectividad, condiciones de seguridad y espacios funcionales, ajustados a las nuevas dinámicas de vida y trabajo.

Más de Cápsulas

Arriendo en Colombia. (Imagen de referencia)

Mercado inmobiliario colombiano en 2025 registró mayor interés por el arriendo

Fibribion, alimento funcional

Aumento de trastornos digestivos impulsa el desarrollo de soluciones científicas en Colombia

Eutanasia

Resumen digital de atención en salud transformará el acceso a la información clínica en Colombia

.

Lluvias atípicas golpean cultivos de maíz y fríjol en pleno periodo seco

El empresario Jorge Lozano y su propuesta de un "Invima campesino"

Proponen un “Invima campesino” y alertan sobre efectos del catastro multipropósito en la ruralidad: “Puede sembrar, pero no transformar”

CEO y fundadora Patricia Vélez

Grupo Ambiente, compañía colombiana, inicia expansión internacional con llegada a México

Fanáticos por las Cocinas proyecta continuidad en su crecimiento para 2026

Ventas de cocinas de alta gama crecieron en 2025: “Niveles de satisfacción reflejan el valor que los clientes otorgan”

Magnar llega a Colombia

Plataforma especializada en Inteligencia Artificial en el sector legal anunció su llegada a Colombia

Esta encuesta sobre expectativas de inversión fue respondida entre el 20 y el 28 de enero de 2026 por analistas de las firmas Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, DAVIbank y Colfondos.

Findeter amplía su músculo financiero para apoyar a municipios y transición energética

Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, anuncia reducción de precio

Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

Noticias Destacadas