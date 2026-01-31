Tecnología

Cuidado con lo que escribe en WhatsApp: en estos casos puede terminar despedido

Un mensaje enviado fuera del trabajo puede poner en riesgo el empleo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de enero de 2026, 12:22 p. m.
Lo que parece una conversación privada puede generar un despido.
Lo que parece una conversación privada puede generar un despido. Foto: Getty Images / WhatsApp - Meta

Un mensaje escrito sin pensarlo dos veces puede tener consecuencias que van más allá de una discusión pasajera en el entorno laboral; incluso las conversaciones digitales que parecen informales pueden convertirse en un problema serio si cruzan ciertos límites.

En Colombia, la ley respalda a las empresas cuando un trabajador, a través de WhatsApp u otras plataformas, compromete la relación laboral con sus palabras.

Cuando un mensaje privado deja de ser solo personal

Aunque muchas personas creen que lo que escriben fuera del horario de trabajo no tiene relación con su empleo, la realidad jurídica es distinta. La relación laboral implica un deber de lealtad que no se apaga al terminar la jornada ni desaparece en los chats o redes sociales.

La Corte Constitucional (La sentencia T-574 de 2017) ha dejado claro que las compañías pueden fijar reglas sobre el uso de herramientas digitales y canales de comunicación, justamente para evitar conflictos.

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Tecnología

Misión espacial estudiará los “cambios que se producen en los ojos” que sufren los astronautas en microgravedad

Tecnología

Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

Tecnología

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

Tecnología

El enigma de las “cataratas de sangre” que desconcertó a la ciencia desde 1911 por fin tiene explicación

Tecnología

Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos; estos son los detalles

Tecnología

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Gente

¿El fin de una era? Sacudida en ‘Sábados Felices’ por masiva salida de humoristas icónicos

Confidenciales

Dumar David Guevara Turriago no va más en la Organización Colombiana para Migrantes: Andrea Petro hizo el anuncio

Noticias Estados Unidos

Ola de despidos masivos sacude a Estados Unidos: miles de trabajadores perderán su empleo antes de 2026

El alto tribunal avaló sanciones cuando se comparte información sensible en grupos de trabajo.
Una sentencia de 2017 permite fijar normas sobre chats y plataformas para prevenir conflictos laborales. Foto: Getty Images

En una decisión conocida en 2017, el alto tribunal avaló que una empresa tomara medidas contra un trabajador que compartió información sensible en un grupo relacionado con su trabajo, descartando que se tratara de una violación a su vida privada.

Eso sí, el empleador no puede actuar de forma arbitraria. Antes de cualquier decisión, debe abrir un proceso interno, escuchar la versión del trabajador y evaluar las pruebas. Solo si se comprueba una falta grave, el despido puede proceder.

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

Los mensajes que sí pueden costarle el empleo

El respaldo legal para este tipo de sanciones está en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que autoriza la terminación del contrato cuando se presentan conductas graves que afectan la convivencia o la confianza laboral.

Revelar información confidencial de la empresa también se considera una falta grave.
Insultos, agresiones o indisciplina, dentro o fuera del trabajo, pueden ser causal de despido. Foto: NurPhoto via Getty Images

Algunas de esas situaciones pueden darse, hoy en día, a través de WhatsApp, entre las cuales están:

  • “Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo”.
  • “Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del {empleador}, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores”.
  • “El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa”.

En estos escenarios, el contenido del mensaje, el contexto y el impacto que tenga dentro de la empresa son determinantes. Lo que para algunos puede parecer un simple chat, para la ley puede convertirse en una falta grave con consecuencias laborales que podrían finalizar en despido.

Más de Tecnología

Insultos o comentarios ofensivos en WhatsApp tienen consecuencias legales.

Cuidado con lo que escribe en WhatsApp: en estos casos puede terminar despedido

Perder un celular puede significar mucho más que quedarse sin un dispositivo.

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

La próxima tripulación de la EEI combinará ciencia, simulaciones lunares y estudios sobre la salud en el espacio.

Misión espacial estudiará los “cambios que se producen en los ojos” que sufren los astronautas en microgravedad

Ventanas emergentes constantes suelen ser algo más que simple publicidad molesta.

Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

Usuarios comenzaron a expresar inquietud tras detectarse cambios dentro de la app.

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

El fenómeno fue observado por primera vez a inicios del siglo XX, sin una explicación clara.

El enigma de las “cataratas de sangre” que desconcertó a la ciencia desde 1911 por fin tiene explicación

Bluesky es una red social descentralizada creada con el objetivo de ofrecer una alternativa a plataformas tradicionales como X.

Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos; estos son los detalles

Ciertos ajustes de WhatsApp pueden permitir la llegada de contenido no solicitado.

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Documentos judiciales sacaron a la luz mensajes desconocidos entre el empresario y el financista.

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

Los resultados de este estudio no se aplican en todas partes; en otras regiones, hay osos polares flacos y desnutridos.

Osos polares desafían al cambio climático: lo que revela un nuevo estudio sobre su supervivencia

Noticias Destacadas