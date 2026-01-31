Cuidado con lo que escribe en WhatsApp: en estos casos puede terminar despedido

Un mensaje escrito sin pensarlo dos veces puede tener consecuencias que van más allá de una discusión pasajera en el entorno laboral; incluso las conversaciones digitales que parecen informales pueden convertirse en un problema serio si cruzan ciertos límites.

En Colombia, la ley respalda a las empresas cuando un trabajador, a través de WhatsApp u otras plataformas, compromete la relación laboral con sus palabras.

Cuando un mensaje privado deja de ser solo personal

Aunque muchas personas creen que lo que escriben fuera del horario de trabajo no tiene relación con su empleo, la realidad jurídica es distinta. La relación laboral implica un deber de lealtad que no se apaga al terminar la jornada ni desaparece en los chats o redes sociales.

La Corte Constitucional (La sentencia T-574 de 2017) ha dejado claro que las compañías pueden fijar reglas sobre el uso de herramientas digitales y canales de comunicación, justamente para evitar conflictos.

Una sentencia de 2017 permite fijar normas sobre chats y plataformas para prevenir conflictos laborales. Foto: Getty Images

En una decisión conocida en 2017, el alto tribunal avaló que una empresa tomara medidas contra un trabajador que compartió información sensible en un grupo relacionado con su trabajo, descartando que se tratara de una violación a su vida privada.

Eso sí, el empleador no puede actuar de forma arbitraria. Antes de cualquier decisión, debe abrir un proceso interno, escuchar la versión del trabajador y evaluar las pruebas. Solo si se comprueba una falta grave, el despido puede proceder.

Los mensajes que sí pueden costarle el empleo

El respaldo legal para este tipo de sanciones está en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que autoriza la terminación del contrato cuando se presentan conductas graves que afectan la convivencia o la confianza laboral.

Insultos, agresiones o indisciplina, dentro o fuera del trabajo, pueden ser causal de despido. Foto: NurPhoto via Getty Images

Algunas de esas situaciones pueden darse, hoy en día, a través de WhatsApp, entre las cuales están:

“Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo”.

“Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del {empleador}, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores”.

“El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa”.

En estos escenarios, el contenido del mensaje, el contexto y el impacto que tenga dentro de la empresa son determinantes. Lo que para algunos puede parecer un simple chat, para la ley puede convertirse en una falta grave con consecuencias laborales que podrían finalizar en despido.