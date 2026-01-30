El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

Durante años, WhatsApp se consolidó como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo gracias a una promesa simple: comunicarse sin pagar. Sin embargo, nuevas señales detectadas dentro de la propia plataforma han encendido las alarmas entre millones de usuarios, que ahora temen que ese modelo esté a punto de cambiar.
La preocupación no surge de un anuncio oficial, sino de rastros encontrados en versiones de prueba de la aplicación, donde aparecen referencias claras a un sistema de pago. Aunque no se trata de un cobro obligatorio, la posibilidad de que WhatsApp introduzca una suscripción ha reavivado viejos temores sobre el futuro de la app.
Pistas internas apuntan a un plan de pago ligado a la publicidad
Parte de estas señales fueron detectadas por el medio especializado Android Authority, que logró activar fragmentos ocultos de la aplicación y visualizar mensajes relacionados con la gestión de una suscripción. En ellos se menciona la posibilidad de revisar el precio mensual o continuar usando Estados y Canales de forma gratuita, pero con anuncios visibles.
El código señalado por Android Authority es:
“<code>Since you recently removed your WhatsApp account from your Accounts Center, the price of your subscription for no ads in Status & Channels has decreased.
“Review your subscription to accept the new price of <b>%1$s/month</b>; or choose to use Status & Channels free of charge with ads.</code>”
Algunos fragmentos del contenido interno hacen alusión a un pago mensual vinculado a la eliminación de anuncios en secciones como Estados y Canales, espacios que recientemente comenzaron a mostrar publicidad. Incluso se han identificado avisos que informan sobre cambios en el precio de una suscripción y la opción de cancelarla o continuar usando esas funciones con anuncios.
Estas referencias refuerzan la idea de que la empresa propietaria de WhatsApp estaría preparando un modelo similar al de otras plataformas: una versión sin costo que incluye publicidad y una alternativa paga para quienes prefieran una experiencia más limpia.
Por qué WhatsApp podría dar este giro y qué pasaría con los usuarios
El posible cambio no sería del todo inesperado. Hace más de una década, WhatsApp ya había intentado cobrar una pequeña tarifa anual, aunque en la práctica pocos usuarios llegaron a pagarla y la idea terminó abandonándose. Hoy, el contexto es diferente.
La compañía detrás de la aplicación realizó una de las compras más costosas de la historia tecnológica para hacerse con WhatsApp, y desde entonces ha buscado distintas formas de convertir esa enorme base de usuarios en ingresos reales. La incorporación de anuncios fue el primer paso visible; la suscripción, el siguiente.
Aun así, todo indica que el uso gratuito no desaparecería. El plan que se perfila permitiría seguir enviando mensajes sin pagar, pero aceptando la presencia de publicidad, mientras que quienes opten por la suscripción obtendrían beneficios adicionales, como eliminar anuncios y posiblemente acceder a funciones extra.