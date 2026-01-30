Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Una reciente advertencia encendió las alertas entre millones de usuarios de WhatsApp; Google mencionó una función que, aunque suele pasar desapercibida, puede afectar el control que las personas tienen sobre los archivos que llegan a su celular. No se trata de borrar la aplicación, sino de ajustar algunos detalles para reducir riesgos y mantener mayor tranquilidad al usarla a diario.

La señal de alerta surgió tras un análisis interno de Google, enfocado en detectar fallas en aplicaciones de uso masivo. En este caso, el foco estuvo en cómo WhatsApp maneja fotos, videos y documentos que circulan en chats y grupos, especialmente cuando el usuario no interviene de forma directa.

Por qué Google pidió prestar atención a esta función de WhatsApp

De acuerdo con la investigación, existen escenarios en los que ciertos archivos pueden almacenarse en el celular sin que la persona lo note. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando alguien es agregado a un grupo y dentro de ese espacio hay un contacto conocido que actúa como administrador.

En ese contexto, imágenes o videos enviados al grupo pueden terminar guardándose automáticamente en el dispositivo, incluso si el chat nunca se abrió. El inconveniente no es solo el contenido en sí, sino la falta de aviso previo y de consentimiento, lo que limita la capacidad del usuario para decidir qué se descarga y qué no.

Ser agregado a un grupo puede activar la descarga automática de fotos o videos. Foto: Getty Images

Por esta razón, Google recomendó revisar la configuración relacionada con la descarga automática. Mantenerla activa podría provocar que el celular almacene material no deseado, ocupando espacio o generando molestias innecesarias.

Ajustes simples para mantener el control sin borrar la app

La buena noticia es que no hace falta desinstalar WhatsApp ni dejar de usarla. Con unos pocos cambios en la configuración, es posible reducir este comportamiento y recuperar el control sobre los archivos que llegan al teléfono.

Un cambio en la configuración ayuda a evitar que los archivos se guarden solos en el celular. Foto: 123rf

En celulares Android, el proceso es sencillo: basta con ingresar a WhatsApp, tocar el menú de los tres puntos, entrar a “Ajustes” y luego a “Chats”. Allí aparece la opción relacionada con la visibilidad de archivos multimedia. Al desactivarla, las fotos, videos y documentos dejarán de guardarse de forma automática en el dispositivo.

En iPhone, el camino es similar. Desde WhatsApp, se debe entrar a “Ajustes” y luego a “Datos y almacenamiento”. En esa sección se encuentra la opción de descarga automática de archivos, que puede configurarse para que nunca se realice o para que solo ocurra cuando el celular esté conectado a una red wifi.