Tecnología

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Google lanzó una alerta sobre una función de WhatsApp que suele pasar desapercibida.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

30 de enero de 2026, 11:06 p. m.
Una investigación detectó descargas automáticas de archivos sin aviso al usuario.
Una investigación detectó descargas automáticas de archivos sin aviso al usuario. Foto: Getty Images / Canva

Una reciente advertencia encendió las alertas entre millones de usuarios de WhatsApp; Google mencionó una función que, aunque suele pasar desapercibida, puede afectar el control que las personas tienen sobre los archivos que llegan a su celular. No se trata de borrar la aplicación, sino de ajustar algunos detalles para reducir riesgos y mantener mayor tranquilidad al usarla a diario.

La señal de alerta surgió tras un análisis interno de Google, enfocado en detectar fallas en aplicaciones de uso masivo. En este caso, el foco estuvo en cómo WhatsApp maneja fotos, videos y documentos que circulan en chats y grupos, especialmente cuando el usuario no interviene de forma directa.

Por qué Google pidió prestar atención a esta función de WhatsApp

De acuerdo con la investigación, existen escenarios en los que ciertos archivos pueden almacenarse en el celular sin que la persona lo note. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando alguien es agregado a un grupo y dentro de ese espacio hay un contacto conocido que actúa como administrador.

En ese contexto, imágenes o videos enviados al grupo pueden terminar guardándose automáticamente en el dispositivo, incluso si el chat nunca se abrió. El inconveniente no es solo el contenido en sí, sino la falta de aviso previo y de consentimiento, lo que limita la capacidad del usuario para decidir qué se descarga y qué no.

Mundo

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

Tecnología

Osos polares desafían al cambio climático: lo que revela un nuevo estudio sobre su supervivencia

Tecnología

La IA ayuda a los médicos a mejorar la detección del cáncer de mama, según estudio

Tecnología

Pagar con el celular ya no sería tan seguro: advierten que las cuentas bancarias estarían en riesgo

Tecnología

SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó una nueva tecnología que ayudaría a evitar choques de satélites en el espacio

Tecnología

El nuevo asteroide 2024 YR4 tiene una posibilidad récord de impactar con la Luna: ¿qué pasaría si hay un choque?

Tecnología

Mark Zuckerberg lanzó inquietante predicción sobre la tecnología que podría reemplazar a los ‘smartphones’ en el futuro: “Difícil de imaginar”

Política

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

Tecnología

Adiós a los celulares en las aulas: este es el país que le apuesta a una educación sin distracciones

Tecnología

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

La forma en que WhatsApp descarga archivos volvió a quedar bajo observación.
Ser agregado a un grupo puede activar la descarga automática de fotos o videos. Foto: Getty Images

Por esta razón, Google recomendó revisar la configuración relacionada con la descarga automática. Mantenerla activa podría provocar que el celular almacene material no deseado, ocupando espacio o generando molestias innecesarias.

No fue solo Elon Musk; ahora el creador de Telegram señaló: “Hay que estar loco para creer que WhatsApp es seguro”

Ajustes simples para mantener el control sin borrar la app

La buena noticia es que no hace falta desinstalar WhatsApp ni dejar de usarla. Con unos pocos cambios en la configuración, es posible reducir este comportamiento y recuperar el control sobre los archivos que llegan al teléfono.

Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.
Un cambio en la configuración ayuda a evitar que los archivos se guarden solos en el celular. Foto: 123rf

En celulares Android, el proceso es sencillo: basta con ingresar a WhatsApp, tocar el menú de los tres puntos, entrar a “Ajustes” y luego a “Chats”. Allí aparece la opción relacionada con la visibilidad de archivos multimedia. Al desactivarla, las fotos, videos y documentos dejarán de guardarse de forma automática en el dispositivo.

En iPhone, el camino es similar. Desde WhatsApp, se debe entrar a “Ajustes” y luego a “Datos y almacenamiento”. En esa sección se encuentra la opción de descarga automática de archivos, que puede configurarse para que nunca se realice o para que solo ocurra cuando el celular esté conectado a una red wifi.

Más de Tecnología

Ciertos ajustes de WhatsApp pueden permitir la llegada de contenido no solicitado.

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Documentos judiciales sacaron a la luz mensajes desconocidos entre el empresario y el financista.

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

Los resultados de este estudio no se aplican en todas partes; en otras regiones, hay osos polares flacos y desnutridos.

Osos polares desafían al cambio climático: lo que revela un nuevo estudio sobre su supervivencia

El cáncer de mama es uno de los más comunes alrededor del mundo.

La IA ayuda a los médicos a mejorar la detección del cáncer de mama, según estudio

Propietario de una pequeña empresa y puesta en marcha en una cafetería, Primer cliente asiático mano del hombre pagando dinero a través del canal sin contacto mediante la aplicación de banca móvil al propietario de una pequeña empresa en la mesa de la cafetería

Pagar con el celular ya no sería tan seguro: advierten que las cuentas bancarias estarían en riesgo

SpaceX desarrolla un sistema que reduce la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó una nueva tecnología que ayudaría a evitar choques de satélites en el espacio

La amenaza del asteroide 2024 YR4 podría ser mitigada si impacta la Luna en lugar de la Tierra.

El nuevo asteroide 2024 YR4 tiene una posibilidad récord de impactar con la Luna: ¿qué pasaría si hay un choque?

Mark Zuckerberg vaticinó cuándo será el fin de los celulares y reveló que serían reemplazados por uno de sus inventos.

Mark Zuckerberg lanzó inquietante predicción sobre la tecnología que podría reemplazar a los ‘smartphones’ en el futuro: “Difícil de imaginar”

Las vasijas de terracota halladas en Khujut Rabu contenían cilindros de cobre con varillas de hierro sellados con betún. En la foto, reconstrucciones de la "batería de Bagdad".

¿Existieron las primeras baterías hace 2.000 años? El objeto arqueológico que podría reescribir la historia de la electricidad

Los expertos recomiendan revisar estos ajustes una vez al mes para comprobarlo.

El truco para evitar que alguien lo espíe en WhatsApp: revise estos ajustes una vez al mes para comprobarlo

Noticias Destacadas