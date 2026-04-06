¿En qué lugar quedó Colombia? Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina

En las últimas décadas, los salarios mínimos en América Latina fluctuado por crisis económicas, inflación alta y decisiones de los gobiernos para proteger a los trabajadores.

Desde la pandemia por Covid-19 y la inflación posterior muchos logros alcanzados por países como Brasil vieron un retroceso. De acuerdo con la Cepal, en 2024 los salarios mínimos reales subieron en 15 países de la región, aunque cayeron más del 10% en Argentina y Haití.

Mientras tanto, el Panorama Laboral 2025 de la OIT asegura que “persisten casos de estancamiento o deterioro, la mayor parte de los países ha logrado sostener o aumentar el valor real del salario mínimo, incluso en un contexto de bajo crecimiento económico”, afirma la OIT.

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De acuerdo con la misma organización los aumentos del salario “en la última década varían entre el 6 y el 10% de Uruguay y Costa Rica; alrededor del 18% en Brasil y Chile, y entre el 24 y el 30% en Colombia, México y República Dominicana”.

Los salarios mínimos más altos de la región en 2026

La carta fue remitida a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, por posibles violaciones de dichos pactos por parte del Gobierno. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

De acuerdo con la OIT, Costa Rica lidera con un promedio de 751 dólares mensuales, vigente desde 2025, con un ajuste mínimo del 1,63%, según el sector. Le sigue Uruguay con 648 dólares, Panamá con 636 en promedio, Chile con 597 y México, con 533 dólares tras subidas del 13%, gracias a su fuerte industria manufacturera.

En un segundo grupo están Ecuador con 482 dólares, Guatemala con 478 dólares, Paraguay llega a los 428 dólares.

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Salario mínimo Foto: Harold - stock.adobe.com

¿Qué lugar ocupa Colombia?

En el listado Colombia está en el noveno puesto con 446 dólares mensuales. Esto viene de un aumento histórico del 23% en el salario base de 1.750.905 pesos. El país superó a Paraguay, Perú, Nicaragua, El Salvador y Bolivia.

Pero queda por debajo de Costa Rica, México, Uruguay y Chile. Sin embargo, Colombia tiene el mayor aumento porcentual de la región con un 23,7%, por encima de México con un 13%.

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América Latina - Comercio - Colombia - Mapamundi Foto: Getty Images/iStockphoto

Listado de países y sus salarios mínimos en dólares para 2026