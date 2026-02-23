Bogotá
¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026
Según un estudio, pese a que el salario mínimo incrementó de manera considerable, no es suficiente para ofrecer una vida cómoda y ahorrativa para los bogotanos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
23 de febrero de 2026, 7:01 p. m.
Este es el salario mínimo ideal para una persona independiente en Bogotá. Foto: ADOBE STOCK
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento