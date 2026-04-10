La polémica frase que soltó el presidente Gustavo Petro por críticas al salario mínimo vital

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien está a pocos meses de finalizar su mandato, el cual termina el próximo 7 de agosto, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del país, ha radicalizado su discurso en los últimos días.

Esta situación fue evidente en un evento público que lideró el mandatario colombiano esta semana. En esa agenda regional, el jefe de Estado soltó una particular frase mientras hacía mención al aumento del salario mínimo.

“Así nos intenten coger presos”: la orden de Gustavo Petro a uno de sus ministros que impactó a asistentes en un evento

“El HP de Petro puso el salario mínimo en el salario vital y entonces subió el gasto del Estado y entonces ya es un problemón. Problemón porque las personas que ganan algo menos o igual, incluso ya vimos en los cuadros que es superior a un salario mínimo, pues ganan ahora mejor y eso se ha convertido en un crimen”, expresó el mandatario colombiano.

El mandatario también aseguró: “Entonces todas estas cifras de volúmenes de indemnización, pues obviamente se van ampliando y me temo, habría que hacer las matemáticas, que en la medida en que suba el ingreso de las personas, la brecha de la indemnización en Colombia es cada vez más grande. Dejaré esos cálculos, pero haré otros aquí porque si tenemos 8 millones de víctimas entre desplazados, víctimas de asesinato, etcétera, y 40 es el salario, la indemnización, 40 salarios mínimos, pues hay que hacer matemáticas”.

Sumado a ello, el jefe de Estado abrió el debate sobre los impactos reales, o no, del aumento del salario mínimo sobre la economía nacional, especialmente en la inflación.

“Espero que algún periodista haga un buen análisis sobre qué produjo la tasa de inflación mensual de 0,78, que nos elevó la inflación anual de 5,1 a 5,3”, expresó en su cuenta personal de X.

Sumado a ello, indicó: “Como se dedicaron a echarle la culpa al salario vital, tratando de revalidar la ideología neoliberal de los grandes patrones, no se ha hecho el análisis de las causas de la inflación de marzo”.

Ordenan al presidente Petro rectificar sus declaraciones sobre un supuesto “fraude electoral” en las elecciones

“Esperemos un tiempo para el análisis y la corrección antes de empezar el debate democrático. Los invito a hacer un análisis económico de la inflación desde la perspectiva de la oferta”, subrayó el mandatario colombiano en sus redes sociales.