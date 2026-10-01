Renovar 100 vehículos de carga en 4 años proponen transportadores a Gobierno

Todo un paquete de propuestas lanzó el presidente de la junta directiva de Colfecar, Sebastián Echeverry, durante el Congreso del gremio en 2026 que se realiza en Cartagena.

El interlocutor directo era el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien escuchó y anotó una a una las ideas que evidenciaban los dolores de cabeza que aquejan al sector que transporta las mercancías en el país por vía terrestre.

Las iniciativas expuestas por Echeverry eran la respuesta a cada dificultad que atraviesan: envejecimiento de los trabajadores del volante; poca competitividad por temas de infraestructura que no pueden controlar sino que hacen parte de la misión del gobierno.

En ese sentido, propusieron, por ejemplo, que se tracen las líneas para que en los 4 años del gobierno de Abelardo De La Espriella se logren renovar 100.000 vehículos del transporte de carga.

Pero dentro de lo más innovador, en el listado de propuestas, Echeverry puso sobre el tapete la idea de cambiar 5 de los 19 festivos por 5 días de vacaciones a los transportistas. Ello, de cara a fortalecer el sector, que tiene necesidades de transportar mucha más carga.

Según el directivo de la junta de Colfecar, están teniendo problemas de caja por una hiperrregulación: “Hay una decisión que golpea de manera silenciosa pero muy dura a nuestras empresas: el incremento de la tarifa de autorretención, que pasó del 1,1 % al 3,5 %”, señaló.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar Foto: Colfecar / Cortesía

Pagos a tiempo

El mensaje de Echeverry fue contundente: el transporte de carga enfrenta complejidades alrededor de las cuales tienen la expectativa de que sean resueltas. Así, enunció algunos palos en la rueda. Es el caso del esquema de pagos, según describió: “hoy la empresa de transporte gira anticipos en un porcentaje alto del flete y debe pagar el saldo obligatoriamente en 5 días hábiles, cuando la empresa transportadora todavía ni siquiera ha recibido la orden de facturar. Es decir, paga el 100 % del viaje antes de poder cobrarlo”.

Para esa dificultad, la propuesta fue “construir reglas claras entre generadores de carga, operadores logísticos y transportadores sobre anticipos, orden de facturación, soportes y plazos de pago del saldo”.