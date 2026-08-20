Abelardo De La Espriella ratificó en el cargo al director del Inpec del Gobierno de Gustavo Petro: este es el decreto

Se siguen conociendo decisiones por parte del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre la estructuración de su administración y de los funcionarios que lo acompañarán en su Gobierno.

Este jueves, 20 de agosto, se conoció una decisión que adoptó el mandatario colombiano frente a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Frente a ese cargo no habrá mayores cambios, por medio de un decreto ratificó al director del anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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“Nombrar con carácter ordinario, a partir de la fecha, al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, en el empleo de Director General de Establecimiento Público, código 0015, Grado 25, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — Inpec”, dice uno de los apartes del decreto 1264 del Ministerio de Justicia.

Decreto nombramiento director del Inpec. Foto: Decreto nombramiento director del Inpec

Agrega en otro de sus artículos: “Por intermedio del Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Justicia y del Derecho, comunicar el contenido del presente decreto al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas”.

Cabe señalar que, hace varias semanas, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, coordinó directamente el traslado de cárcel de los 117 líderes de las estructuras criminales vinculados a las diferentes negociaciones de paz que se venían adelantando durante el gobierno de Gustavo Petro.

En ese momento, trascendió que los señalados cabecillas de estas estructuras criminales fueron trasladados desde la cárcel de La Paz, en Itagüí, Antioquia, a otros centros de reclusión en el país, en medio de un fuerte esquema de seguridad adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Además, los líderes de las bandas criminales fueron trasladados a prisiones de alta seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, durante un operativo que fue aprobado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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“117 reclusos ya no seguirán delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. He ordenado su traslado inmediato a establecimientos de máxima seguridad, donde perderán los privilegios y no podrán continuar dirigiendo actividades criminales”, dijo en esa ocasión el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.