Justicia

Declaran insubsistente a Wilmar Mejía, el polémico director de la UIAF que fue señalado por presuntos vínculos con alias Calarcá

El polémico funcionario del gobierno Petro estuvo también en la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI).

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Redacción Semana
25 de agosto de 2026 a las 2:07 p. m.
Wilmar Mejía, director de la Uiaf, fue declarado insubsistente.
Wilmar Mejía, director de la Uiaf, fue declarado insubsistente. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Este martes 25 de agosto fue declarado insubsistente Wilmar Mejía, el polémico director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

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En abril pasado, el entonces presidente Gustavo Petro designó a Mejía como director tras la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez en medio de graves polémicas por filtración de información y “chuzadas”.

Mejía, licenciado en deportes y profesor, fue uno de los funcionarios más cercanos y con cargos más importantes en el gobierno Petro, asumiendo la Dirección de Inteligencia de la DNI. Así mismo, fiue delegado de la Presidencia ante la Universidad de Antioquia.

Pese a que enfrentaba varias investigaciones disciplinarias relacionadas con sus presuntos nexos con alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc en el oriente del país.

Wilmer Mejía está investigado por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como brindar un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno Petro.

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