Esposa de Luis Díaz presumió costosas carteras Chanel; esta es la millonada que invirtió

El pasado 14 de junio, Luis Díaz y Geraldine Ponce llegaron al altar en la ciudad de Barranquilla. El evento se realizó por todo lo alto y miles de personas estuvieron atentas a cada uno de los detalles de la gran celebración, en especial, para poder apreciar los lujos de los que disfrutaron la pareja y sus cientos de invitados.

El deportista y su pareja, quien se dedica a la creación de contenido para redes sociales, invirtieron una millonaria suma de dinero en sus vestidos, accesorios y looks en general.

El deportista colombiano llegó a Alemania en compañía de su familia. | Foto: Instagram @gera25ponce

En este caso, Geraldine recibió la admiración de muchos en internet, pues según miles de personas que comentaron el evento, logró hacer un balance entre el lujo y la sobriedad, como suele hacerlo en sus outfits diarios.

Esto llevó a muchos curiosos a seguir a la mujer en su perfil de Instagram lugar en el que de manera constante, muestra los atuendos con los que trabaja, está con sus pequeñas hijas y a su vez asiste a los partidos de fútbol del deportista colombiano, en especial, luego de su llegada al Bayern Múnich de Alemania.

Fue por medio de una reciente historia que la esposa de Lucho, posó frente al espejo con un total look en negro, acompañado de dos carteras de Chanel, icónica casa de moda francesa, categorizada como una marca de alta costura con algunos de los precios más costosos de su clase.

La esposa de Lucho Díaz mostró dos de sus costosos bolsos. | Foto: Instagram @gera25ponce

¿Cuáles fueron las carteras que lució Geraldine Ponce en sus redes sociales?

Bolso shopping: Colección Métiers d’Art 2024/25

Diseñado con piel de ternera suave, piel de cordero brillante y metal dorado, el bolso color beige y negro tiene un costo de 7.000 euros, es decir, aproximadamente, 32.829.300.

Bolso Chanel | Foto: Chanel

“El bicolor emblemático de la Maison se reinterpreta con un juego de texturas en la Colección Métiers d’art 2024/25, realzando el arte del contraste tan querido por CHANEL, es la forma en la que se describe a través de la página oficial para España.

Bolso mini clásico

Hecho a base de piel de cordero y metal dorado, este accesorio funcional está valorado en 4.750 euros, lo que convertido a pesos colombianos, da un aproximado de 22.277.025 colombianos.

Es decir que, en total, lo dos bolsos de la marca Chanel suman un total de 55.106.325 millones de pesos colombianos.

Bolso Chanel | Foto: Chanel