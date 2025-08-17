Esposa de Luis Díaz reaccionó a su primer gol con el Bayern Múnich; levantó comentarios

En la tarde del sábado, 16 de agosto, se llevó a cabo el debut de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Tras ser recibido por el club alemán y celebrar este importante logro junto a familiares, amigos y seguidores, el guajiro se enfrentó al Stuttgart en la Supercopa.

En el minuto 77 marcó su primera anotación y, en medio de la emoción, rindió homenaje a Diogo Jota, futbolista del Liverpool F.C. fallecido el pasado 3 de julio, con quien mantenía una gran amistad.

¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!!



📺 La #Supercup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifGWhrP6cG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Las imágenes del momento le dieron la vuelta al mundo, ya que su jugada resultó decisiva para la victoria del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Como es habitual, Geraldine Ponce, madre de sus hijas y con quien contrajo matrimonio hace unos meses, lo acompañó al partido y celebró con orgullo el logro del colombiano.

Geraldine Ponce celebró el primer triunfo de Luis Díaz con el Bayern Múnich. | Foto: Instagram @gera225ponce / Montaje: Semana

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de 785 mil seguidores, la mujer compartió varias imágenes del encuentro, la celebración del equipo y el gesto de Luis Díaz.

Esto generó emoción entre sus fanáticos, quienes no tardaron en expresarse con mensajes de apoyo hacia la pareja.

“Me encanta que ella siempre está presente”; “Ellos dos son la prueba de que el amor existe”; “Pueden decir lo que quieran de ella, pero se ha mostrado orgullosa de Lucho desde que empezó su carrera, interesada no es” y “Amo lo enamorados que están, siempre están el uno para el otro”, escribieron.

Geraldine Ponce enamora con sus outfits y la indumentaria del Bayern Múnich

En cada aparición en los estadios, la presencia de la esposa de Luis Díaz ha causado revuelo en las redes sociales, pues su estilo para elegir los vestuarios con los que llega a los estadios no ha pasado desapercibido y, de hecho, le ha ocasionado cientos de halagos por parte de quienes siguen de cerca cada detalle de la vida del jugador.

Ya sea vistiendo la camiseta de local o la de visitante, Gera Ponce logra destacar con sus elecciones de moda. Incluso, sus looks se han convertido en tema de conversación y las imágenes que comparte generan reacciones inmediatas en redes, donde los comentarios no se hacen esperar.

La esposa de Luis Díaz, Gera Ponce, dando cátedra de cómo lucir camisetas del Bayern Múnich 💅 pic.twitter.com/QQpxG64ugY — Patricia Montero (@soypatimontero) August 8, 2025