Blessd anunció nuevo concierto y aseguró que será el más importante de su carrera: “no saben el espectáculo que les voy a traer”

El artista confirmó fecha y lugar de su show, que será un acto de agradecimiento y representa uno de los logros más grandes hasta ahora.

Redacción Gente
22 de diciembre de 2025, 2:03 a. m.
El cantante de reguetón generó polémica con su reciente publicación.
El cantante de reguetón generó polémica con su reciente publicación. Foto: Getty Images

¡Excelentes noticias para los fanáticos de Blessd en Medellín! Este domingo, 21 de diciembre, el artista reveló que se está preparando para cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera: su primer estadio en la capital antioqueña, programado para inicios de 2026.

Este show, según ‘El Bendito’, será un acto de agradecimiento y representa uno de los logros más grandes hasta ahora, marcando un hito en su trayectoria al presentarse en el escenario más emblemático de la ciudad.

“Oficializamos mi primer estadio 🏟️ Atanasio Girardot, para mi el sueño más grande de mi carrera”, anotó el cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, despertó gran expectativa entre sus fanáticos al asegurar que planea dar un espectáculo que nadie se imagina. La cita será el 28 de marzo de 2026, pero las entradas ya están disponibles.

Gente

“Así que no se queden sin su entrada que se están vendiendo como pan caliente. Gracias a Dios 💸💸”, agregó.

Este anuncio, que seguramente alegrará la Navidad de más de uno, fue acompañado con un mensaje especial para finalizar el año, invitando a sus seguidores a seguir escuchando su música, que lo ha llevado a consolidarse como uno de los artistas más escuchados en Colombia.

“Les deseo una feliz Navidad 🎁 próspero año nuevo y sigan escuchando la música de ‘El Bendito’, el artista #1 en Colombia este año gracias a Dios!!”, detalló.

Por último, expresó su compromiso de continuar trabajando el próximo año con el objetivo de representar al país como un intérprete de proyección global, que hoy es tendencia en las emisoras, las redes sociales y las plataformas musicales.

Con este espectáculo Blessd cerrará su gira por Colombia, dejando un recuerdo inolvidable a sus fans en el escenario que ha recibido a figuras icónicas del género urbano como Maluma y J Balvin, quienes en dos ocasiones han logrado llenarlo.

Otros conciertos programados en el Estadio Atanasio Girardot

Antes de que ‘El Bendito’ se presente en el Estadio Atanasio Girardot, en el escenario se presentará otro grande del género urbano: Bad Bunny, arrancando el 2026 con tres fechas programadas: 23, 24 y 15 de enero.

Otro artista que confirmó la fecha de su concierto en el estadio Atanasio Girardot para 2026 fue Ryan Castro, quien llegará al recinto poco después del intérprete de Única, el próximo 25 de abril.

Para Castro este sería el cierre del tour Sende y, al igual que Blessd, promete sorprender a sus fans porque “no hay nada como volver a casa”, según destacó en sus redes sociales.

