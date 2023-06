Mateo Carvajal reveló fotos desconocidas de su adolescencia: “Supe que iba a ser narizón”

Uno de los hombres de la farándula nacional más seguidos por los cibernautas colombianos es Mateo Carvajal, quien ha cautivado con su atractivo y escultural cuerpo, así como la forma en que deja ver su contenido en redes sociales, a través de fotos y videos haciendo ejercicio y mostrando sus músculos tonificados llenos de tatuajes que le roban suspiros a sus más de 4.5 millones de seguidores.

Recientemente, el deportista quiso compartir con sus fieles fans unas imágenes, a través de historias de Instagram, donde dejó ver algunos momentos de su adolescencia que, como él mismo dijo, “lo mantienen humilde”.

Mateo Carvajal renunció a su participación en 'Survivor: la isla de los famosos'. - Foto: Instagram

“Bienvenidos a esto que se llama: fotos que me mantienen humilde… y tienen que ser las fotos de la adolescencia… yo las veo y me da como vergüenza ajena recordar tantas cosas”, fue la introducción que dio el influencer antes de compartir las imágenes.

Las publicaciones estuvieron acompañadas de descripciones escritas, dentro de las historias, donde contaba un poco los detalles en los que fueron tomadas las fotografías.

El carrete inició dejándose ver en lo que sería su primera vez en una playa nudista en Australia; luego, describió la siguiente imagen como: “Acá supe que iba a ser narizón, así que tuve que inventar en mi casa que no respiraba bien pa’ que me operaran. Jajajaja parezco una tía”, comentó el creador de contenido en su historia.

El deportista compartió unas imágenes con sus seguidores. - Foto: Tomada de Instagram @faranduleandoando15

En otra imagen aseguró que le estaba creciendo la barba: “Este fue mi octavo mes con Minoxidil pa que me creciera la barba y me sentía como un vikingo”. Finalmente, el influencer concluyó sus publicaciones con unas imágenes donde dejó ver su estado físico.

“Acá me tomaba cualquier cosa que me recomendaran pa’ entrenar… no importaba si legal, perjudicial, dañino, nocivo, pero que me hiciera ver bien, hasta que a Yurlianis le dio una depresión la hpta y todo era oscuridad. Estaba bueno, pero vacío”, escribió sobre la última imagen.

Mateo habla sobre su salud mental

Mateo Carvajal, quien se dio a conocer en Colombia gracias a su participación en el Desafío Súper Humanos, se sinceró con sus seguidores hace un par de días y se refirió a lo que ha estado sintiendo en estos últimos tiempos. El también exparticipante de La isla de los famosos habló de la depresión que llegó a sentir en algún tiempo y de los pensamientos que rondaron en su cabeza.

Fue es la primera vez que el creador de contenidos habla sobre esta situación, pues ya tiene acostumbrados a sus seguidores a contar más que todo de temas relacionados con estilo de vida saludable y ejercicios. Mateo vivió hace poco una situación bastante compleja que llegó a afectarlo y al contársela a sus seguidores produjo un poco de miedo en ellos.

En esta oportunidad no se mostró con los contenidos divertidos que suele compartirle a sus seguidores. El influenciador sufrió una lesión en su pie en el ‘Fútbol Star’, todo parece indicar que debido a la severidad de la herida puede darse la posibilidad de que lo tengan que operar.

Mateo Carvajal se lesionó en Bucaramanga. Foto: Instagram @mateoc17. - Foto: Foto: Instagram @mateoc17

Y es que el deportista se lastimó el pie derecho, por lo que tuvo que mantenerlo inmovilizado por varios días. Tras lo anterior, el instagramer también se vio obligado a usar muletas y acudir a un centro médico para que los especialistas determinaran las acciones indicadas a seguir.

“Me cogió una depresión toda marica de si me tenían que operar o no porque hablando con los médicos me dicen que esta fractura de rompimiento de ligamentos compromete al momento de correr y entrenar. No sabía cuándo iba a volver a mi vida normal. Ya tengo los resultados, eso sí, me volví el pie mierd…”, comentó en un video.

Son varios los fanáticos del atleta los que se han mostrado preocupados por la salud de Mateo y este mismo lo hizo saber en sus redes sociales. Uno de sus seguidores le dijo, no se sabe si, a manera de broma o en serio, que por favor no fuese a tomar una decisión radical con su vida. De acuerdo con el creador de contenidos, todo esto lo está tomando de la mejor manera posible, aunque admitió que sí le ha afectado un poco.