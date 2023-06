Participante de ‘MasterChef Celebrity’ quedó eliminada del programa: este fue el grave error que le costó su salida

Cualquier error en este momento puede salirle muy caro a cualquiera de los concursantes del programa de cocina MasterChef Celebrity, así sean los ’favoritos’ para llegar a la final. Este fue el caso de la actriz Marcela Benjumea, una de las favoritas del reality, a quien se le fueron las luces en el reto de eliminación y le costó la eliminación de la competencia.

Las chatas y la harina le jugaron una mala pasada a la hija del veterano actor Carlos Benjumea y hermana de Ernesto Benjumea, quien en el momento de presentar su plato no pasó el exigente filtro de los 3 jurados del programa: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Los jurados de ‘MasterChef Celebrity' fueron contundentes con la actriz. - Foto: Fotograma, 05:32, Biasso y Negrito W subieron al balcón, tras presentar increíble arroz | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

La proteína que escogió la actriz fueron las chatas, sin embargo, el plato no quedó como lo esperaba, pues definitivamente no cumplió con las expectativas de ninguno de los jurados.

Para Nicolás de Zubiría la carne “se pasó de cocción” y además la salsa elaborada para acompañarla tampoco estaba rica, debido al mal manejo de la harina en su cocción.

A su vez, Carpentier se unió a las palabras de su compañero. De hecho, criticó que Marcela hubiera usado harina cuando el sofrito aún estaba húmedo.

Terminada la prueba, la decisión estaba tomada. La actriz colombiana no había manejado bien el reto y el plato preparado no fue aprobado, por lo tanto, quedó eliminada ante el asombro de sus compañeros y de varios televidentes quienes ya la daban como una de las finalistas.

Participantes de 'MasterChef Celebrity' junto a la recién eliminada. - Foto: Instagram: marcelabenjumeap

Cocinar las chatas con el “gordo” y la harina en la salsa fueron errores garrafales que no le permitieron tener un plato como la de sus demás compañeros, quienes también estaban compitiendo por la permanencia en el reality.

Pero la prueba tampoco fue fácil para los otros compañeros, pues Daniela Tapia, Adrián Parada, Biasso, Álvaro Bayona y Mario Ruíz, tampoco hicieron preparaciones que impactaran a los chefs.

Marcela Benjumea se fue de la competencia entre las lágrimas de sus compañeros y los aplausos de los chefs. Todos daban por seguro que la estancia de la actriz dentro del programa iba a ser muchísimo más larga, pues había demostrado más de una vez su destreza en la cocina.

¿No se antoja?: Claudia Bahamón reveló por qué no prueba los platos

Desde hace ya varios años, Claudia Bahamón es la conductora del formato de TV en el que diferentes figuras públicas dejan sus quehaceres para dedicarse a cocinar, es decir, MasterChef Celebrity, allí los famosos compiten por un premio en efectivo, mientras que demuestran su sazón.

Precisamente, hace poco, la famosa colombiana recibió un mensaje en el que le preguntaron por qué, si ella hace parte de MasterChef Celebrity, no prueba los platos que realizan las celebridades. Ante esto, la modelo quiso hacer pública su respuesta y, sin pelos en la lengua, procedió a escribirle al internauta que la cuestionó.

El mensaje que recibió Claudia Bahamón en redes sociales, por parte de uno de sus seguidores, fue el siguiente: “Clau, tengo una pregunta: ¿Usted por qué no prueba las comidas en el programa?, siempre me hago esa pregunta”.

Claudia Bahamón en el set de 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Instagram: @claudiabahamon

Enseguida, la host de TV hizo diferentes confesiones con las que aclaró las razones por las que no le da ni un solo mordisco a varias de las preparaciones que los rostros de la farándula nacional hacen en MasterChef.

En ese sentido, lo primero que detalló Bahamón fue que ese no es su trabajo en el programa: “Varias razones: la principal, porque no es mi función probar y dar mi opinión”, escribió la figura pública en Instagram.

Sumado a esto, la colombiana agregó que cuando come, a veces, alguna preparación culinaria es porque le dan el aval para hacerlo: “En el atril lo hago si el jurado me pide que pruebe y/o dan permiso de hacerlo, me enseñan las razones de la crítica y así aprendo más”, aseguró la presentadora.

En la misma línea, otra de las razones por las que no come los platos de MasterChef es porque no sabe actuar: “Si estamos en reto de eliminación “menos” porque soy pésima actriz y no quiero ni con caras demostrar mi gusto por los sabores”.

Igualmente, la modelo confesó que la mayoría de veces no se le antojan los platos que realizan los participantes y, por último, consignó: “Si voy a las estaciones mientras ellos cocinan y me piden probar lo hago, doy mi opinión siempre dejando claro que el jurado es el que tiene la última palabra”, concluyó la querida colombiana.