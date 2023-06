Juliana Galvis sorprendió en redes con una foto del pasado: dejó ver la “lobería a flor de piel”

Juliana Galvis es una de las actrices con mayor trayectoria en Colombia, quien ha cautivado a muchos colombianos con su talento actoral, cuerpazo y angelical rostro, que junto a sus pecas se han robado las miradas de los internautas en redes sociales.

Desde los inicios de su carrera, la bumanguesa ha sido reconocida por su talento ante las cámaras, ganándose el cariño de los televidentes y la oportunidad de participar en grandes y afamadas producciones; aunque inicialmente estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, fue en la televisión donde encontró su pasión, desempeñándose como actriz y presentadora.

La actriz cuenta con una amplía trayectoria como actriz. - Foto: Foto: Instagram @julianagalvisv

Y es que inició en la pantalla chica desde corta edad. A sus 16 años empezó a presentar programas de magazines y musicales en el canal regional de Bucaramanga TRO, allí estuvo en varios formatos, pero en 2003 quiso dar un paso a la televisión nacional, por lo que participó en un concurso que realizó el canal Uno, en el que buscaban una nueva presentadora de farándula, reality en el que quedó de tercer lugar.

Ese mismo año tuvo su debut actoral cuando trabajó en la novela Me amarás bajo la lluvia, donde interpretó a Valentina Rincón, personaje antagónico de la historia y con el que demostró su talento y se ganó la posibilidad de participar en otros proyectos.

Masterchef celebrity elenco de la nueva temporada - Foto: Instagram Canal RCN

Ahora, la también presentadora de televisión se roba las miradas con su participación en el concurso de cocina MasterChef Celebrity Colombia, ya sea por sus preparaciones, declaraciones o por los encontrones que pueda llegar a tener con los compañeros famosos que se encuentran en competencia.

Recientemente, a través su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, Juliana Galvis enloqueció y sorprendió a sus seguidores al mostrar una serie de fotos de lo que fue pasado. Allí aparece la actriz con una minifalda de jean descaderada, un top rosado que dejaba ver su tonificado abdomen y unos tacones que muchos años atrás marcaron la moda de aquella época.

La bumangués sorprendió a sus seguidores en Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @julianagalvisv

La actriz publicó una fotografía de su pasado. - Foto: Tomada de Instagram @julianagalvisv

“¿Alguien me explica el ancho de la falda y la altura del tacón? (La camisa “intervenida” por mí)️. A los 24, más rellenita, con menos prejuicios, más libre y con la lobería a flor de piel #TBT Opínenme por favooooor”, fue la descripción que le agregó Galvis a su publicación, y de inmediato recibió varias respuestas de sus fanáticos quienes elogiaron su cuerpo y belleza, además de comentar la moda de la época.

“Yo no pienso que loba, sencillamente ibas al compás del tiempo y de la moda… igual muy linda ahora o antes”, “La juventud a flor de piel, era la edad, el cuerpo y el momento perfecto para el outfit” y “Siempre has sido y serás de las actrices más bonitas que me parece de Colombia”, fueron algunos de los mensajes.

Esta no es la primera vez que la actriz bumanguesa suele publicar con frecuencia fotos de su pasado. Hace poco cautivó a sus fanáticos al posar a la orilla del mar con diminuto bikini. Desde que se dio a conocer en la farándula nacional, ha cautivado a muchos colombianos no solo con su talento actoral, sino con su cuerpazo y su indiscutible belleza.

Es gracias a su trabajo artístico que hoy cuenta con un gran número de fans, como se puede ver en redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores, interesados en saber un poco más de su vida. Por esta plataforma, Galvis suele mostrar algunos detalles de su diario vivir, así como una que otra imagen en la que presume su cuerpo, con el que desde siempre se ha robado las miradas.