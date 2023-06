Mhoni Vidente soltó preocupantes predicciones bajo la ‘era de Cáncer’; el mundo enfrentará cambios

Mhoni Vidente se convirtió en una de las videntes más famosas y reconocidas de América Latina, debido al trabajo que realizó con predicciones y lectura de cartas a lo largo del tiempo. La pitonisa cubana acertó en varias visiones y comentarios que dio a través de las plataformas digitales, tal y como fue el caso de la muerte de figuras internacionales como la reina Isabel II y Pelé.

Mhoni Vidente se convirtió en una de las tarotistas y videntes más famosas de los medios internacionales.

La latina se encargó de ganar popularidad entre sus fieles seguidores de las redes sociales, quienes acudieron a ella para saber sobre el futuro y los acontecimientos que llegarían al mundo. La creadora de contenido creció bastante en la industria internacional, ubicándose como un punto de referencia para saber predicciones y situaciones que ocurrirían después.

Recientemente, con la llegada de la ‘era de Cáncer’, Mhoni Vidente aprovechó y compartió un video en su canal de YouTube, en el que leyó sus cartas y reveló un poco de lo que podría pasar en un lapso en el que rige este signo del zodiaco. La cubana fue clara en cuáles serían los cambios y los sucesos que impactarían el presente de muchas personas.

La astróloga cubana da sus predicciones a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, esta era abarca el periodo del 21 de junio al 20 de julio, por lo que esta temporada atravesará preocupantes momentos en cuestiones climáticas y naturales. La latina fue enfática en que se debía tener precaución y estar atentos ante cualquier suceso.

“El signo de Cáncer es uno de los más importantes del zodiaco, y es relevante que todo mundo tenga un amigo o amiga de este signo, pues son completamente leales”, inició comentando en el clip.

Mhoni Vidente es de las astrólogas de habla hispana más famosas.

La pitonisa mencionó que, además de Cáncer, otros tres signos que se verán beneficiados por esta era serán Sagitario, Virgo y Piscis, los cuales estarán rodeados de estabilidad, amor, proyectos, viajes e ingresos económicos.

“Va a estar dominando otra vez el sol, unas temperaturas como nunca se habían visto. La cuarta y quinta ola de calor, en el norte del país (México) más de 48 grados y más de 53 grados, con sensación térmica de 60 grados. Animales completamente muriendo de pie por insolación total, tormentas solares no dando tregua y rompiendo las redes sociales en todas partes”, mencionó.

De igual manera, la vidente puntualizó en que venía una ola de calor muy fuerte por nueve años más, llegando a afectar peor el Polo Norte. “Es el principio del fin. Ya les había comentado que la carta del sol va a estar dominando, a partir de este año, durante nueve años más. Descongelando el Polo Norte y subiendo las mareas en todas las playas e islas”, dijo.

“En la era de Cáncer siempre tiembla. Entre más calor, más sismos. Se visualiza un sismo en Oaxaca de 6,4, otro sismo Michoacán de 6,5 y otro en Ciudad de México entre 7,1 y 7,3″, agregando que las fechas claves en esta temporada serán el “1 de julio, 3 de julio y 20 y 21 de julio”.

En cuanto a incendios forestales, los afectados serán California, Arizona, Tijuana, Monterrey, parte de Chihuahua, pues no dará tregua la carta del Diablo. El miedo abundará y se presentarán cambios en muchas ciudades, convirtiéndose en una alarma.

El escalofriante sueño que tuvo Mhoni Vidente

Según quedó evidenciado en un clip, meses atrás, la vidente habló de las pesadillas y sueños “escabrosos” que estaba teniendo, asegurando que era muy difícil que ella conectara con esta clase de situaciones en su mente. Sin embargo, relató lo que vio, plasmando lo incómoda y preocupada que estaba.

“Una de ellas fue del sábado para el domingo, que fue como a las 3:00 o 3:30 a. m. mañana que yo me veía en un espejo y todo estaba oscuro. Solo veía mi cara, y empiezo a llorar lágrimas de sangre, bastantes, y el cabello igual, sangre de mi cabello. Yo decía ‘¿qué me está pasando?’ (…). Me asusté mucho, me despierto y me pongo a rezar”, comentó en la charla.

El escalofriante sueño que tuvo Mhoni Vidente

La latina señaló que veía situaciones complicadas para un país de Latinoamérica, específicamente dirigidas a una tragedia que causaría dolor e impacto en el pueblo de aquel territorio. Mhoni Vidente apuntó que se trataba de México, el cual estaba en peligro de un momento fuerte.

“Al otro día también tuve otra revelación… veía como un túnel, y no alcanzaba de ver nada de luz, pura oscuridad. Por más que quería caminar y caminar, y le rezaba a Dios y a la Virgen que me sacara de ese túnel, me estaba dando miedo. Vienen situaciones supergraves para México o para el mundo entero, una tragedia muy grande”, dijo en el video de su cuenta oficial de YouTube.

“Esto casi nunca lo digo, soy positiva en mis predicciones, pero viene una tragedia muy fuerte que puede causarle dolor al pueblo mexicano. La única es que recemos… a las 3:00 o a las 6:00 p. m., para que toda esa energía se conecte y pueda elevarse completamente y bajar”, agregó.