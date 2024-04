Dayana Jaimes confesó verdad de por qué no quiere ver videos del hijo de Martín Elías: “Me pareció tenebroso”

Dayana Jaimes hizo confesión sobre Martín Elías Jr.

“Casi me da algo cuando la vi… Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste me dejó con pelos de punta”, escribió en el post de X, antes conocida como Twitter.

“No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de ‘Martincito’ cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombre demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil que aún sigue intacto en mi mente”, puntualizó en un comentario.