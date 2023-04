Afán de la familia de Piqué por sacar a Shakira de la casa en Barcelona sería para venderla: ya tendrían posibles compradores

- Foto: Corbis via Getty Images

A punto de cumplirse dos semanas desde que Shakira abandonó definitivamente Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami, todavía no hay nada claro sobre qué pasará con el que fue el domicilio familiar de la cantante y el exfutbolista Gerard Piqué durante los más de diez años que duró su relación.

Se trata de una espectacular mansión en la localidad de Espluges de Llobregat que está a nombre de una sociedad cuyo administrador único es el padre del exfutbolista, Joan Piqué -que fue quien envió un fax a la colombiana para que abandonara la residencia antes del 30 de abril, algo que no le habría sentado nada bien y habría precipitado su marcha de España, según apuntan algunos medios de comunicación- y de la que Shakira todavía está retirando sus últimas pertenencias.

La cantante dejó Barcelona luego de más de 12 años. - Foto: Foto 1: Vittorio Zunino Celotto, Getty Images / Foto 2: Instagram @shakira.

Mientras sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, han abandonado Barcelona y ya se encontrarían en Miami con su hija, una empresa de mudanzas se afana en recoger los enseres y objetos personales que la cantante de ‘Session #53′ quiere conservar de su etapa en Barcelona; además, técnicos especializados estarían desmontando el estudio de grabación que tenía en el que fue su nido de amor con Piqué, aunque se desconoce si será enviado a Miami con el resto de sus paquetes.

Una vez acabe la mudanza -prevista para estos días, como informan las señales colocadas a las puertas de la que fue la casa de Shakira- se desconoce qué pasará con esta impresionante mansión valorada en 14 millones de euros y cuyo alquiler mensual podría superar los 10.000 euros al mes.

Por un lado, se ha especulado con la posibilidad de que Piqué regrese al que fue su hogar familiar acompañado por su novia Clara Chía; algo que el entorno del catalán descarta por el momento, ya que está muy a gusto en su ático ‘de soltero’ en el centro de Barcelona, donde reside con la joven desde hace varios meses.

Shakira se enfrentó al impacto mediático una vez se conoció la identidad de la joven española. - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

Y por otro se dice que Shakira y Gerard querrían deshacerse de su única propiedad en común, que ya estaría a la venta. Coincidiendo con estas informaciones, y a pesar de que en la casa todavía hay cosas de la cantante, unas posibles compradoras -o arrendatarias, ya que la discreción respecto a este tema es absoluta- han visitado el lugar acompañadas por un agente inmobiliario con ropa informal y papeles en la mano, según indicó la agencia española Europa Press.

Caso Shakira y Piqué fue analizado en un foro de reconocida universidad

La ruptura de Shakira y Piqué ha sido una de las más comentadas de los últimos meses. Los rumores comenzaron el año pasado y finalmente se hicieron realidad cuando la pareja confirmó el adiós en junio del año 2022, luego de que los rumores se volvieran cada vez más intensos por las apariciones de la colombiana sola en los eventos y por ciertas indirectas que enviaba.

Lo hicieron en un comunicado de prensa: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Desde entonces, empezaron toda clase de rumores respecto a su divorcio y lo que pasaría con ellos en un futuro. Además, después de tantas dudas, el exfutbolista confirmó que tenía una relación con Clara Chía, mujer que ha estado en el ojo del huracán, pues ya estaba saliendo con Gerard antes de la separación con la barranquillera.

Ahora la expareja vuelve a ser tema de conversación y todo gracias a una universidad.

En específico, se trata de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que decidió realizar una jornada para que sus estudiantes analizaran la ruptura desde distintas áreas como el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, hasta el derecho internacional. Esta misma lleva por nombre: “Implicaciones jurídicas del caso Shakira y Piqué a propósito de la session 53 BZRP”.

Shakira y Bizarrap en la Music Sessions #53. - Foto: Sony Music

Y es que, aunque la cantante ya ha lanzado un par de canciones en las cuales se desahoga sobre su ruptura, lo cierto es que la más dura y llamativa ha sido la realizada con Bizarrap.

De acuerdo con la universidad, el objetivo era “aproximar al alumnado a algunas cuestiones jurídicas relevantes recurriendo a un tema que conocen por los medios de comunicación y que les interesa”.

A principios de este año, Shakira lanzó ‘BZRP Music Session #53′, en la que se refiere explícitamente al exfutbolista y a Chía.

En aquella tiradera, la barranquillera lanza frases punzantes como: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, entre otras tantas.

La colombiana le ha lanzado varias pullas a Clara Chía. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

Tiempo después, en entrevista con Televisa, la famosa contó detalles de la realización de la canción, empezando porque había sido uno de sus hijos, Milan, quien le había dado la idea de hacer una colaboración con Bizarrap: “Me dijo: ‘tienes que hacer algo con él, es el dios argentino’”.

De acuerdo con la famosa, la creación de este tema se convirtió en una manera de desahogarse, pero también, de reflexionar acerca de quién es.

*Con información de Europa Press.