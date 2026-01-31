Ciencia

“No son la gran cosa”: exastronauta de la Nasa advierte que sus nuevos trajes podrían poner la salud en riesgo

La exastronauta señaló que, pese a las mejoras, los nuevos uniformes lunares podrían afectar la salud de los tripulantes.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de enero de 2026, 3:22 p. m.
La exastronauta señaló problemas de flexibilidad al agacharse o moverse.
La exastronauta señaló problemas de flexibilidad al agacharse o moverse. Foto: Getty Images

Los astronautas que participen en las próximas misiones Artemis de la Nasa tendrán que enfrentarse a retos muy distintos a los que vivieron los pioneros del programa Apolo.

La exastronauta Kate Rubins expusó ante la agencia espacial que caminar sobre la superficie lunar será un esfuerzo físico extremo, mucho más demandante que cualquier actividad realizada en la Estación Espacial Internacional.

Rubins, quien acumuló 300 días en el espacio y realizó cuatro caminatas espaciales que sumaron casi 27 horas, advirtió ante un panel de expertos que los nuevos trajes espaciales podrían poner en riesgo la salud de los tripulantes.

Entre los principales riesgos mencionó la exposición a la radiación, la pérdida de masa muscular y ósea, y efectos adversos sobre el sistema cardiovascular e inmunitario.

“En la estación espacial, la mayor parte del tiempo estás flotando. Estás bastante feliz. Es muy relajado. Puedes hacer ejercicio. De vez en cuando, realizas una actividad extravehicular (EVA, por sus siglas en inglés, o caminata espacial)”, explicó Rubins, resaltando que los astronautas deberán moverse, agacharse e inclinarse mientras cargan con un traje pesado y su mochila de soporte vital.

Trajes más pesados y movilidad limitada

Para Artemis III, la Nasa contrató a Axiom Space para desarrollar nuevos trajes presurizados que reemplazarán a los antiguos EMU, usados desde hace décadas en la Estación Espacial Internacional.

Estos trajes permitirán mayor movilidad en las articulaciones, pero también serán significativamente más pesados que los usados en la era Apolo.

El diseño actual busca equilibrar movilidad y soporte vital, pero Rubins y veteranos de misiones lunares advierten que el peso sigue siendo un problema.

Según Rubins, el centro de gravedad de los trajes puede provocar caídas.
Rubins afirmó que los uniformes actuales no son “la gran cosa”. Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

Rubins fue clara al señalar:

“Creo que los trajes son mejores que los del Apolo, pero no creo que sean la gran cosa ahora mismo. Aún tienen muchos problemas de flexibilidad. Agacharse para recoger piedras es difícil. El centro de gravedad es un problema. La gente se va a caer. Creo que cuando decimos que estos trajes no son malos es porque han sido tan horribles que, cuando recibimos algo un poco menos horrible, nos emocionamos y celebramos”.

Harrison ‘Jack’ Schmitt, astronauta de Apolo 17, sugirió décadas atrás que un traje ideal debería ser más liviano y con movilidad cuatro veces mayor, combinando eficiencia y seguridad.

